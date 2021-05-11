ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon maçları ligde 30. haftadan ertelenen Pınar Karşıyaka- Beşiktaş Icrypex karşılaşmasıyla sona erdi.
Normal sezonu Anadolu Efes'in lider tamamladığı ligde, lacivert-beyazlı ekibin yanı sıra Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ, Beşiktaş Icrypex, Türk Telekom, Darüşşafak Tekfen ve Empera Halı Gaziantep Basketbol, 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak play-off çeyrek final müsabakalarında mücadele edecek.
OGM Ormanspor ile Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lige veda eden ekipler oldu.
Ligde normal sezonun ardından oluşan puan durumu şöyle:
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Anadolu Efes
|30
|29
|1
|2664
|2267
|59
|2.
|Fenerbahçe Beko
|30
|22
|8
|2627
|2291
|52
|3.
|Pınar Karşıyaka
|30
|21
|9
|2527
|2320
|50
|4.
|TOFAŞ
|30
|19
|11
|2597
|2444
|49
|5.
|Beşiktaş Icrypex
|30
|19
|11
|2567
|2435
|48
|6.
|Türk Telekom
|30
|17
|13
|2493
|2458
|47
|7.
|Darüşşafaka Tekfen
|30
|16
|14
|2481
|2392
|46
|8.
|Empera Halı Gaziantep Basketbol
|30
|15
|15
|2272
|2266
|45
|9.
|Frutti Extra Bursaspor
|30
|13
|17
|2403
|2525
|43
|10.
|HDI Sigorta Afyon Belediyesi
|30
|12
|18
|2455
|2633
|42
|11.
|Aliağa Petkimspor
|30
|10
|20
|2383
|2451
|40
|12.
|Bahçeşehir Koleji
|30
|10
|20
|2431
|2471
|40
|13.
|Büyükçekmece Basketbol
|30
|10
|20
|2408
|2613
|40
|14.
|Galatasaray
|30
|11
|19
|2505
|2613
|40
|15.
|Lokman Hekim Fethiye Belediyespor
|30
|9
|21
|2305
|2613
|39
|16.
|OGM Ormanspor
|30
|7
|23
|2350
|2676
|37
Not: Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Icrypex ve Galatasaray'ın birer puanı silinmiştir.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı - Son Dakika Spor