ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon bitiyor - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon bitiyor

05.05.2022 09:55
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon bitiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda 30. ve son hafta heyecanı yarın ve 7 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile start alacak. Son müsabakalar öncesinde play-off'lara kalan takımlar da belli oldu. Buna göre play-off'ta Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol, Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka ve Frutti Extra Bursaspor yer aldı.

Ligin 30. haftasında program şöyle:

Yarın

17.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi - Tofaş

19.30 Anadolu Efes - Semt77 Yalovaspor

19.30 Bahçeşehir Koleji - Y. Merkezefendi Belediyesi Basket

19.30 Aliağa Petkim - Beşiktaş

7 Mayıs Cumartesi

15.30 Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko

19.00 Türk Telekom Spor - Galatasaray Nef

19.00 Darüşşafaka - Pınar Karşıyaka

19.00 Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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