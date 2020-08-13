ING Basketbol Süper Ligi'ne Bakırköy Basketbol'un yerine Petkimspor alındı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, ulusal lisans kriterlerini karşılayamayan Bakırköy Basketbol'un yerine Petkimspor'u ING Basketbol Süper Ligi'ne aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, ulusal lisans kriterlerini karşılayamayan Bakırköy Basketbol'un yerine Petkimspor'u ING Basketbol Süper Ligi'ne aldı. TBF'den yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu için Bakırköy Basketbol Spor Kulübü Derneğinin yaptığı başvurunun Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı hükümleri dahilindeki değerlendirilmesinin ardından ulusal lisans alamaması sonucunda, ING Basketbol Süper Ligi takım sayısında oluşan azalma nedeniyle, başlayan ek katılım süreci sonunda Petkimspor Kulübü, ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almaya hak kazandı." ifadeleri kullanıldı. Süreç içinde İzmir ekibinin lisans başvuru dosyasının incelenmesi sonucunda Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda istenen tüm şartlarını karşıladığı görüldüğü bildirildi. TBF Yönetim Kurulunun, Petkimspor'un 2019-2020 sezonu tescil edilen Türkiye Basketbol Ligi'ni ilk sırada tamamladığı göz önünde bulundurularak, ulusal lisans verilmesine ve takımın 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almasına karar verdiği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:19

Kaynak: AA

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