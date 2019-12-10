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ING Basketbol Süper Ligi'ne yeni sponsor

6 saat önce

Faaliyetlerine 2006 yılında başlayan Çiçeksepeti.

ING Basketbol Süper Ligi'ne yeni sponsor, System.String[]

Faaliyetlerine 2006 yılında başlayan Çiçeksepeti.com, ING Basketbol Süper Ligi resmi sponsoru oldu.

Sponsorluk için Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Çiçeksepeti.com CEO'su Emre Aydın'ın katılımı ile imza töreni düzenlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Zeytinburnu'ndaki binasında imzalanan sözleşmenin 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi.İmza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Her geçen gün büyüyen ve güçlenen basketbol ailemize çok değerli bir kurum daha katıldı. Rekabet seviyesiyle Avrupa'nın zirvesinde yer alan ING Basketbol Süper Ligi ve Çiçeksepeti.com markalarının iş birliği iki kuruma da güç katacaktır. Uzun yıllar sürmesini umut ettiğimiz bu sponsorluk anlaşmasının iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.


Hidayet Türkoğlu, basketbol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:58 Kaynak: DHA
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