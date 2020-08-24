ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezon fikstürü belirlendi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezon fikstürü belirlendi

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekilen kura sonucu belli oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezon fikstürü belirlendi, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekilen kura sonucu belli oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü için Sinan Erdem Spor Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Kura törenine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu üyeleri, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, TBF yöneticileri ile yetkilileri ve liglerde yer alacak kulüplerin temsilcileri katıldı. Kulüp temsilcileri, kura toplarına dokunmadan önce ellerini dezenfekte etti. Gelenekselleşen aile fotoğrafı çekimi ise koronavirüs salgını sebebiyle bu sefer yapılmadı.

İLK HAFTA PROGRAMIING Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın maç programı ise şu şekilde: Galatasaray Doğa Sigorta - Anadolu Efes Fenerbahçe Beko - OGM OrmansporFrutti Extra Bursaspor - BeşiktaşHDI Sigorta Afyon Belediyespor - Gaziantep Basketbol Büyükçekmece Basketbol - PetkimsporBahçeşehir KolejiTOFAŞTürk Telekom- Darüşşafaka TekfenPınar KarşıyakaYILMAZ ARGÜDEN:  İLGİLİ BAKANLIKLARIMIZLA ÇOK İYİ HAZIRLANDIKKura töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Asbaşkanı Dr. Yılmaz Argüden, koronavirüs salgınına karşı çok detaylı bir protokol hazırladıklarını, tüm senaryoları düşündüklerini ve ilgili bakanlıklarla çok iyi hazırlandıklarını belirtti. Argüden, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle, paydaşlarımızın sağlığını korumak için, geride bıraktığımız sezonu tamamlayamadık. Ümit ediyoruz ki 2020-2021 sezonunu, hep beraber sorunsuz bir şekilde geçireceğiz. Hepimiz basketbolu çok özledik ancak pandemi süreci hala bitmedi. Bu nedenle de çok detaylı bir protokol hazırladık. Tüm senaryoları düşündük ve ilgili bakanlıklarımızla beraber çok iyi hazırlandık. Ayrıca bu sezon yine tüm kulüplerimizle konuşarak hazırladığımız mali kriterleri hayata geçirdik. Bu kriterler basketbolumuza değer katacak. Ayrıca altyapıdan oyuncu yetiştiren kulüplerimize destek projemiz de hayata geçti. Bu da bizim için çok önemli bir proje. Biz tüm çalışmalarımızı yaptık ve güzel bir sezon olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.ÖMER ONAN: KULÜPLERİMİZİN ÜZERİNDEN NE KADAR YÜK ALIRSAK O KADAR İYİ OLACAKTIRKulüplerin ekonomik yönden yaşadığı zorluklara dikkat çeken TBF CEO'su Ömer Onan ise şunları kaydetti: "Uzun zamandır ayrı kaldık ve basketbolu çok özledik. Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle dünyanın birçok ülkesi gibi biz de ligimizi tamamlayamadık ve bu durum tabii ki ekonomik bir sıkıntı yarattı ancak biz TBF olarak çok geniş kapsamlı bir geri dönüş protokolü hazırladık. Bu protokolde hem tavsiyeler hem de zorunluluklar bulunuyor. Tabii ki bunların da bir ekonomik karşılığı var. Bu anlamda ilk görüşmelerimizde COVID-19 test ücreti 110 TL'ydi ancak şu anda bu ücret 250 TL'ye yükseldi. İnanıyorum ki, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımız bu konuyu yeniden görüşecektir. Kulüplerimizin üzerinden bu süreçte ekonomik anlamda ne kadar yük alırsak basketbolumuz için o kadar iyi olacaktır. Kulüplerimizin bir diğer önemli ekonomik kaynağı da seyirci. Bu konuyla ilgili de bakanlıklarımızla görüşüyoruz. Bu bizim tek başımıza alabileceğimiz bir karar değil ancak en azından yüzde 50 kapasite ile liglere başlamak istiyoruz. Biz basketbol ailesi olarak büyük bir aileyiz ve kulüplerimize yardım etmek için her bir paydaşımız elini taşın altına koyuyor. Yönetime geldiğimiz günden bu yana bizim için en önemli noktalardan biri de mali kriterler oldu. Hayata geçirdiğimiz bu kriterler ligimizin değerini korumak için çok önemli. Bu kriterlerdeki en büyük amacımız sezona büyük vaatlerle giren ancak daha sonradan kulüplerini kapatan ve oyuncularını, antrenörlerini, tüm kulüp çalışanları mağdur eden kulüpleri engellemek."'DENİZLİ BASKET MAALESEF GEREKLİ ŞARTLARI YERİNE GETİREMEDİ'

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek için yaptığı başvuru reddedilen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü ile ilgili alınan karara da değinen Onan, "ING Basketbol Süper Ligi'nde takım eksikliği yaşanması durumunda başvuru yapmak isteyen ekipler için 1 ay önce bir duyuru yaptık. Dört ekibimize hazırlıklarınızı tamamlayın dedik. Bu süreç içerisinde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü, kendileri ile defalarca görüşmüş olmamıza rağmen, talimatın 9. maddesi gereğince 3.000.000 TL bedelli teminat mektubunun ibrazını ya da nakit ödemeyi gerçekleştirmedi. Bu kriterler tüm takımlarla görüşülerek oluşturulmuştu ve bu teminat kulüplerimizin mali durumunun garanti altına alınması için çok önemli. Biz, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü'nü ING Basketbol Süper Ligi'nde görmeyi isterdik ancak maalesef gerekli şartları yerine getiremediler. Umarız önümüzdeki yıllarda Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü, gerekli şartları yerine getirecek ve ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecektir" diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ömer Onan, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 13:08

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezon fikstürü belirlendi - Son Dakika Spor
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