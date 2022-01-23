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ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 - Anadolu Efes: 73 - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 - Anadolu Efes: 73

23.01.2022 20:16
ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 - Anadolu Efes: 73

Salih YılmazsoyİZMİR (İHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Anadolu Efes'i 78-73 mağlup etti.

Salih Yılmazsoy

İZMİR (İHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Anadolu Efes'i 78-73 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i ağırladı. Maça hızlı başlayan Karşıyaka, ilk periyotu 25-21 önde tamamlandı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, rakibini yakaladı ve devreye 37-37 eşitlikle gidildi. Kıran kırana bir oyuna sahne olan 3. periyodu Anadolu Efes 56-54 önde kapattı. Mücadelenin son setinde ise taraftarının da desteğini alan Karşıyaka, geriden gelip rakibinin önünde geçerek açı 78-73'lük skorla kazandı.

Pınar Karşıyaka'da Bonzie Colson 20 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle galibiyette en büyük pay sahibi oldu. Anadolu Efes'te ise Vasilije Micic 21 sayı atarak maçın en skorer oyuncu unvanını elde etti.

Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Kerem Baki xx, Serdar Ünal xx, Musa Kazım Çetin xx

Pınar Karşıyaka: Bonzie Colson xxx 20, Burak Yıldızlı xx 8, Alex Tyus xx 17, Tony Taylor xx 10, James Blackmoon x, Can Korkmaz xx 15, Berkan Durmaz x 4, Yunus Sonsırma x, Mahir Ağva x 4, Murat Göktaş x, Ali Efe Barış x,

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Anadolu Efes: Vasilije Micic xxx 21, Adrien Moerman xx 11, Krunoslav Simon xx 16, Bryant Dunston x 5, Rodrigue Beaubois xx 9, Buğrahan Tuncer x 3, Egemen Güven x 6, Erten Gazi x, Yiğithan Saybir x 2, Ömercan İlyasoğlu x

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 25-21 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 37-37

3. Periyot: 56-54 (Anadolu Efes lehine)

(İHA)

ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 - Anadolu Efes: 73
ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 - Anadolu Efes: 73
ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 - Anadolu Efes: 73
ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 - Anadolu Efes: 73

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Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Karşıyaka, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 - Anadolu Efes: 73 - Son Dakika


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SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 78 - Anadolu Efes: 73 - Son Dakika
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