ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 80 - Anadolu Efes: 82 - Son Dakika
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 80 - Anadolu Efes: 82 - Son Dakika Spor

ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 80 - Anadolu Efes: 82

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Pınar Karşıyaka, uzatmaya giden maçta sahasında Anadolu Efes'e 82-80 mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 80 - Anadolu Efes: 82, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Pınar Karşıyaka, uzatmaya giden maçta sahasında Anadolu Efes'e 82-80 mağlup oldu.


Salon: Mustafa Kemal Atatürk


Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Erşan Kartal xx, Duhan Köyiçi xx


Pınar Karşıyaka: Taylor xxx 17, Crocker x 2, Metecan xxx 15, M'Baye xxx 11, Morgan xxx 12, Kennedy xx 8, Yunus x, Semih Erden xx 9, Nusret x 6, Onuralp x


Başantrenör: Ufuk Sarıca


Anadolu Efes: Larkin xxx 21, Micic xxx 20, Singleton xxx 15, Simon xx 6, Pleiss xxx 12, Sertaç x, Doğuş x, Buğrahan xx 8


Başantrenör: Ergin Ataman


1. Periyot: 18-23 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 32-42 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 50-52 (Anadolu Efes lehine)


Normal Süre: 73-73 - İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:03 Kaynak: İHA
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