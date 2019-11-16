Son Dakika Haberleri: ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 84 - Galatasaray Doğa Sigorta: 55
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 84 - Galatasaray Doğa Sigorta: 55 - Son Dakika Spor

ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 84 - Galatasaray Doğa Sigorta: 55

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında lider Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 84-55 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 84 - Galatasaray Doğa Sigorta: 55, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında lider Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 84-55 mağlup etti.


Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka


Hakemler: Osman Sinan İşgüder xx, Fatih Arslanoğlu xx, Sinem Tetik xx


Pınar Karşıyaka: Jordan Morgan xx 4, Amath M'Baye xxx 15, Metecan Birsen xxx 11, Yunus Sonsırma xxx 16, Brandon Triche xx 5, DJ Kennedy xx 3, Tony Taylor xxx 12, Onuralp Bitim xx 4, Nusret Yıldırım xx 6, Semih Erden xx 6, Alp Karahan xx, Adem Bona x 2


Başantrenör: Ufuk Sarıca


Galatasaray Doğa Sigorta: Aaron Harrison xx 10, Zach Auguste x 3, Göksenin Köksal x 3, Ben Moore x 3, Tai Webster xx 10, Can Korkmaz xx 5, Yiğit Arslan x 5, Greg Whittington x 5, Ege Arar xx 8, Caner Erdeniz x, Ayberk Olmaz x 3


Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan


1. Periyot: 28-14 (Pınar Karşıyaka lehine)


Devre: 42-26 (Pınar Karşıyaka lehine)


3. Periyot: 60-36 (Pınar Karşıyaka lehine) - İZMİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:46 Kaynak: İHA
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