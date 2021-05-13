Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök

Pınar Karşıyaka: Taylor 9, Onuralp Bitim 9, Kennedy, M'Baye, Morgan 24, Metecan Birsen 9, Mahir Ağva 10, Semih Erden 1, Henry 19, Nusret Yıldırım 1

Türk Telekom: Johnson 7, Foster 6, Wiltjer 30, Dekker 17, O'Bryant 9, Muhammed Baygül, Erdi Gülaslan, Can Korkmaz 2, Samet Geyik 8

1. Periyot: 14-21

Devre: 35-34

3. Periyot: 59-59

5 faulle çıkan: 39.33 Johnson (Türk Telekom)

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom'u 82-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 15 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da oynanacak.

İlk 4 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada Wiltjler'la etkili olan konuk ekip, 7. dakikada 14-11 üstünlük kurdu. Kalan bölümde O'Bryant'ın ve Wiltjler'ın basketleriyle farkı 8 sayıya kadar (21-13) çıkaran Türk Telekom, periyodu 21-14 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında O'Bryant'ın basketleriyle farkı 11 sayıya (25-14) yükselten Türk Telekom önünde Pınar Karşıyaka, Taylor ve Onuralp'in sayılarının ardından Morgan'la etkili oldu. Devrenin bitimine 1 dakika 33 saniye kala farkı 2 sayıya kadar indirmesinin ardından (30-32) son dakika içinde Mahir Ağva'nın 3 sayılık basketiyle 35-34 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, periyodu bu skorla önde bitirdi.

Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 9 sayıya yükselten (43-34) Pınar Karşıyaka'ya konuk ekip 8-0'lık seriyle cevap verdi. 24. dakikada Henry'nin 3 sayılık basketiyle ev sahibi ekibin 46-42 önde geçtiği periyodun son 2 dakikasına 54-54 eşitlikle girildi. Periyot 59-59 berabere tamamlandı.

Son periyotta son 5 dakikaya 67-66 önde giren Pınar Karşıyaka önünde Türk Telekom 6-0'lık seriyle 72-67 üstünlük kurdu. Pınar Karşıyaka'nın farkı 6 sayıya (80-74) çıkardığı periyodun bitimine 7 saniye kala Türk Telekom, Dekker'ın 3 sayılık basketiyle bitime 7 saniye kala farkı 1 sayıya indirdi: 79-80. Türk Telekom'un son hücumdan faydalanamadığı müsabakayı Pınar Karşıyaka 82-79 galip tamamladı.