Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Özge Şentürk
Türk Telekom: Johnson 10, Baldwin 12, Dekker 9, Samet Geyik 18, Wiltjer 2, Erdi Gülaslan 5, Can Korkmaz 15, Foster 5, Muhammed Baygül, Göktuğ Baş
Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 11, Morgan 15, Mahir Ağva 6, Onuralp Bitim 2, Taylor 8, Henry 9, Kennedy 12, M'Baye 7
1. Periyot: 18-21
Devre: 42-36
3. Periyot: 57-54
Beş faulle çıkanlar: 31.39 Wiltjer, 39.39 Baldwin (Türk Telekom)
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 76-70 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
İzmir'de oynanacak serinin üçüncü maçını kazanacak takım yarı finale yükselecek.
Kaynak: AA
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