ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 83-67 yenerek, seride durumu 2-0 yaptı ve adını yarı finale yazdırdı.

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