Anadolu Efes: 66-96

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 3'üncü maçında Anadolu Efes , deplasmanda Beşiktaş Icrypex'i 96-66 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve adını finale yazdırdı.

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