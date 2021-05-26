ING Basketbol Süper Ligi play-off - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi play-off

26.05.2021 21:46
ING Basketbol Süper Ligi play-off, System.String[]

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Ali ŞakacıPınar Karşıyaka: Taylor 11, Henry 19, Metecan Birsen 9, M'Baye 3, Morgan 15, Mahir Ağva, Semih Erden 3, Onuralp Bitim 10, Kennedy 6Fenerbahçe Beko: de Colo 9, Melih Mahmutoğlu 21, Guduric 4, Barthel 11, Vesely...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Ali Şakacı

Pınar Karşıyaka: Taylor 11, Henry 19, Metecan Birsen 9, M'Baye 3, Morgan 15, Mahir Ağva, Semih Erden 3, Onuralp Bitim 10, Kennedy 6

Fenerbahçe Beko: de Colo 9, Melih Mahmutoğlu 21, Guduric 4, Barthel 11, Vesely 5, Quinn 7, Biberovic 4, Kenan Sipahi 8, Berkay Candan, Ali Muhammed 5, Ahmet Düverioğlu 4

1. periyot: 20-18

Devre: 32-39

3. periyot: 53-61

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4. maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 78-76 yenen Fenerbahçe Beko, seride 3-1 öne geçerek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

İlk 4 dakikası 7-7 eşitlikle geçilen müsabakada Vesely ve de Colo'nun basketleriyle 12-7 öne geçen Fenerbahçe Beko, 8. dakika içinde farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 18-12. Ancak son bölümde Onuralp ve M'Baye ile 8-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, periyodu 20-18 önde bitirdi.

İkinci periyoda Semih ve Henry'nin basketleriyle başlayan ve 14. dakikada aradaki farkı 5 sayıya (25-20) çıkaran Pınar Karşıyaka önünde konuk ekip, periyodun bitimine 4 dakika kala Barthel'in smaç basketiyle 27-26 üstünlük kurdu. Kalan bölümde Melih ve de Colo ile etkili oyununu devam ettiren Fenerbahçe Beko, devreyi 39-32 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta Henry ve Taylor'un basketlerine rağmen üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, Kenan Sipahi'nin üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle 28. dakika içinde aradaki farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 59-47. Fenerbahçe Beko periyodu 61-53 önde bitirdi.

Son periyoda Henry, Morgan ve Onuralp'in basketleriyle 11-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 33. dakikanın başında 64-61 üstünlük kurdu. Son 2 dakikaya Pınar Karşıyaka'nın 75-72 önde girdiği müsabakada son dakika içinde Guduric'in basketiyle 77-76 üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, müsabakadan 78-76 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da ikinci periyodun başında sakatlanan Jan Vesely ile üçüncü periyotta sakatlanan Nando de Colo müsabakaya devam edemedi.

Müsabakanın bitiminde Pınar Karşıyakalı Semih Erden ile Fenerbahçe Beko teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

ING Basketbol Süper Ligi play-off
ING Basketbol Süper Ligi play-off
ING Basketbol Süper Ligi play-off
ING Basketbol Süper Ligi play-off
ING Basketbol Süper Ligi play-off

Basketbol Süper Ligi, Semih Erden, Karşıyaka, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi play-off - Son Dakika Spor


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