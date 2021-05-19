Beşiktaş Icrypex: 96-77

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Can MavisuANADOLU EFES: Beaubois 8, Sertaç Şanlı 21, Micic 19, Simon 10, Moerman 12, Larkin 9, Dunston 12, Erten Gazi 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir, Tolga GeçimBEŞİKTAŞ ICRYPEX: Şehmus Hazer 30, Ercan Osmani 14, Blackmon 8, Alperen Şengün 6, Johnson 7, Furkan Haltalı 9, Egehan Arna 2, Berry 1, Mehmet Yağmur, Sadık Emir Kabaca, Hakan Sayılı1. PERİYOT: 35-17DEVRE: 53-313. PERİYOT: 73-56 Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş Icrypex'i 96-77 mağlup etti.Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride lacivert-beyazlı ekip, 1-0 öne geçti. İki takım serinin ikinci maçında yine Anadolu Efes'in sahasında 21 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek.
Kaynak: DHA
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