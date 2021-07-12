ING, "Cebimdeki Danışman" hizmet kapsamına sigorta ürünlerini ekledi

ING müşterileri, 8 Temmuz itibarıyla artık tamamlayıcı sağlık sigortası, kasko, DASK ve konut sigortası gibi sigorta ürünleri hakkında da sorularına yanıt alabilecek ve işlemlerini yapabilecek.

ING açıklamasına göre, banka, yatırım alanında görüntülü görüşmeyle dijital bankacılık hizmeti sunan Cebimdeki Danışman'ın hizmet kapsamını genişleterek yeni özellikler ekledi.

Bu doğrultuda, ING Mobil üzerinden görüntülü görüşme teknolojisi ile sağlanan yatırım ürünleri hizmetlerine sigorta ürünleri de dahil oldu. ING müşterileri artık, sigorta ürünleri hakkında sorularına da şubeye gitmeden yanıt alabilecekler ve diledikleri takdirde bu ürünleri satın alabilecekler.

ING müşterileri sigorta ürünleriyle bir yandan kendilerini güvence altına alırken diğer yandan bu işlemi bulundukları yerden kısa sürede gerçekleştirerek zamandan tasarruf sağlayabilecek.

Cebimdeki Danışman ile 8 Temmuz itibarıyla, tamamlayıcı sağlık sigortası, kasko, DASK ve konut sigortası ürünleri özelinde de hizmet verilecek. Kullanıcılar şubeye gitmeden, diledikleri zaman ve yerden ING Mobil ana menü üzerinde yer alan Cebimdeki Danışman özelliği ile yatırım ve sigorta ürünleri hakkında uzman ekiple görüşebilecek ve işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Türkiye'nin lider dijital kurumu olmayı hedefleyen ING, Cebimdeki Danışman ile ING Mobil üzerinden görüntülü görüşme teknolojisi ile dijitale insan dokunuşu getiren ING Türkiye, Cebimdeki Danışman ile bankacılığı kolay ve zahmetsiz hale getiriyor.

Müşteriler hafta içi 9.00-17.00 saatleri arasında ister anında ister randevu alarak uzman ekiple görüntülü görüşme yapabiliyor, yatırım ve sigorta ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebiliyor ve ihtiyaç duydukları desteği alabiliyor.

"Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda genişletmekten dolayı mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, dijital bankacılık deneyimini üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Kırmızı, "Müşterilerimizin bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman ayırmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda dijital bankacılık vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimizin şubeden yapabildikleri tüm işlemleri dijitalden yapabilir hale gelmelerini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüntülü görüşme teknolojisi ile dijital bankacılık alanında yeni bir hizmet olan Cebimdeki Danışman ile dijitale insan dokunuşu getirdiklerini kaydeden Kırmızı, "İlk etapta yatırım ürünleri özelinde hayata geçirdiğimiz Cebimdeki Danışman hizmetimizin kapsamını müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda genişletmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. ING müşterileri artık sigorta ürünleri için de Cebimdeki Danışman ile bulundukları ortamın konforunda danışmanlarımıza bağlanarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Müşterilerimize daha konforlu ve kolay bir bankacılık deneyimi sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.