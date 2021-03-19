ING, Cebimdeki Danışman ile görüntülü bankacılık hizmeti sunuyor - Son Dakika

ING, Cebimdeki Danışman ile görüntülü bankacılık hizmeti sunuyor

19.03.2021 14:17
ING, Cebimdeki Danışman ile görüntülü bankacılık hizmeti sunuyor, System.String[]

ING Türkiye, yeni marka yolu Sen Hayatını Yaşa ve dijitalleşme stratejisi çerçevesinde hayata geçirdiği yeni ürünü Cebimdeki Danışman'ı tanıttı.

ING Türkiye, yeni marka yolu Sen Hayatını Yaşa ve dijitalleşme stratejisi çerçevesinde hayata geçirdiği yeni ürünü Cebimdeki Danışman'ı tanıttı.

ING, Cebimdeki Danışman ile ING Mobil üzerinden müşterilerine yatırım ürünleri alanında özel bir hizmet sunuyor. Görüntülü görüşme teknolojisi ile dijitale insan dokunuşu getiren ING Türkiye, Cebimdeki Danışman ile bankacılığı kolay ve zahmetsiz hale getiriyor.

Müşteriler hafta içi 9.00 – 18.00 saatleri arasında ister anında, ister randevu alarak uzman ekiple görüntülü görüşme yapabiliyor, tüm yatırım ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebiliyor, yatırım işlemleri konusunda ihtiyaç duydukları desteği alabiliyor.

100 bin ile 1 milyon TL arasında birikimi olan müşterilerin yararlanabileceği Cebimdeki Danışman ilk etapta yatırım ürünleri hakkında hizmet veriyor.

Tanıtım toplantısında konuşan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, ING Grubu olarak, dünyanın her yerindeki müşterilere aynı deneyimi sunan tek bir dijital bankacılık platformu haline gelme vizyonları olduğunu belirterek, bu global anlayışa paralel olarak hedeflerinin Türkiye'nin lider dijital kurumu olmak olduğunu söyledi.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, ING Grubu olarak, dünyanın her yerindeki müşterilere aynı deneyimi sunan tek bir dijital bankacılık platformu haline gelme vizyonları olduğunu belirterek, bu global anlayışa paralel olarak hedeflerinin Türkiye'nin lider dijital kurumu olmak olduğunu söyledi.

Gökgöz, dijital liderliği rakamların ötesinde, müşteriye en kolay çözümü en güvenli şekilde sunmak olarak tanımladıklarını aktardı.

Müşterilerinin bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman ayırmalarını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Gökgöz "Bunu yaparken de onların ihtiyaç duydukları anlarda yanında olmayı taahhüt ediyoruz. Bu stratejimizi de müşterilerimize yeni marka yolumuz Sen Hayatını Yaşa söylemi ile anlatıyoruz. Müşterilerimizi kolay bir deneyimle özgürleştiriyoruz." diye konuştu.

Gökgöz, cebimdeki Danışman ile müşterilerinin bire bir iletişim ihtiyacı duyduğu yatırım ürünlerinde yeni bir hizmet sunduklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimizin şubeden yapabildikleri tüm işlemleri dijitalden yapabilir hale gelmesini amaçlıyoruz ve dijital kanallarımıza yatırım yapıyoruz. Bu anlamda geliştirdiğimiz yeni bir hizmet olan Cebimdeki Danışman ile görüntülü görüşme teknolojisi sayesinde dijitale insan dokunuşu getiriyoruz. Ürünümüzün, özellikle verdiğimiz hizmetin kalitesi ve müşteri memnuniyeti ile farklılaşmasını hedefliyoruz."

Tanıtım toplantısına canlı bağlanan Ezgi Mola da 9 yıldır ING müşterisi olduğunu kaydederek, "Sen Hayatını Yaşa sloganın karşılığı olan hizmeti ilk günden bu yana alıyordum. Bankacım her türlü bankacılık hizmetini çözüm odaklı ve profesyonel şekilde kolaylaştırıyor. Yaşattığı dijital deneyimle bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman ayırabilmem için bana yardımcı oluyor. Şimdi müşteri olmanın yanı sıra markanın yüzü olarak inandığım, sevdiğim ING'yi anlatacağım. Bu nedenle heyecanlı ve mutluyum." dedi.

Türk Lirası, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ING, Cebimdeki Danışman ile görüntülü bankacılık hizmeti sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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