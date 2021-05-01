ING'de kurye beklemeden müşteri olma dönemi başladı

ING Türkiye uzaktan müşteri olmak isteyenler, ING Mobil'i indirerek, "ING'li Ol" özelliği ile 3 adımda anında ING müşterisi olabiliyor ve Turuncu Ekstra'nın avantajlarından koşulsuz yararlanabiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ve "Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman" söylemiyle ilerleyen ING Türkiye, uzaktan müşteri olma hizmetini kullanıma açtı.

ING'li olmak isteyenler ING Mobil'de yer alan "ING'li Ol" özelliği ile artık şubeye gitmeden ve kurye beklemeden diledikleri yer ve zamanda ING müşterisi olabiliyor ve Turuncu Ekstra'nın avantajlarından koşulsuz yararlanabiliyor.

ING Mobil üzerinden 3 adımda ING müşterisi olma süreci tamamlanıyor

ING Mobil'i indirenler "ING'li Ol"u tıklayarak 3 adımda müşteri olma sürecini tamamlayabiliyor. Önce kısa formu dolduran kullanıcılar, ardından yönlendirmeleri takip ederek kimlik bilgilerini doğruluyor.

Kullanıcılar son adımda müşteri temsilcileriyle yapılacak görüntülü görüşmeye katılarak anında ING müşterisi olabiliyor ve ING'nin müşterilerine sunduğu tüm ürün ve hizmetlerden hemen faydalanmaya başlıyor. Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmesi için yeni çipli kimlik ve NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği olan bir telefonu olması gerekiyor.

ING tarafından sağlanacak bu hizmet ile kullanıcılar güvenlik adımlarını geçtikten sonra isterlerse hemen bir ING müşteri temsilcisine bağlanarak müşteri olma işlemlerini tamamlayabiliyor ya da görüntülü görüşmeleri için randevu alabiliyor.

ING Mobil üzerinden ING'li olan tüm müşteriler eş zamanlı Turuncu Ekstra'nın avantajlar dünyasında da yerlerini alıyor. Bu kapsamda ING müşterisi olanlar, 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan Turuncu Hesaplarına yüzde 2 ek faiz kazanabiliyor ve kredi ödemelerinde nakit iade alabiliyor.

Aynı zamanda tüm ATM'leri ayda 3 kez ücretsiz kullanabiliyor, dijital kanallardan ücretsiz EFT/havale yapabiliyor ve kredi kartlarını kart aidatı olmadan kullanabiliyor.

"İsteyenler 7/24 diledikleri yer ve zamanda ING müşterisi olabiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, ING'nin dijitalleşme alanında dünyanın öncü kuruluşlarından biri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümü stratejimizin temeline alarak, Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Dijital liderlik bizim için müşterilerimize en kolay ve fark yaratan çözümü en güvenli şekilde sunmak anlamına geliyor. Dijitalleşmeyi uçtan uca bir dönüşüm olarak ele alıyor, iş süreçlerimizi de bu doğrultuda dijitalleştiriyoruz. Dijital bankacılık vizyonumuz çerçevesinde müşterilerimizin şubeden yapabildikleri tüm işlemleri dijitalden yapabilir hale gelmelerini amaçlıyoruz.

Yeni geliştirdiğimiz Cebimdeki Danışman da bu yaklaşımın bir sonucu. Şimdi de stratejimizde önemli bir yere sahip olan uzaktan müşteri olma hizmetini kullanıma açtık. 7/24 sunacağımız bu hizmet ile isteyenler şubeye gitmeden diledikleri yer ve zamanda ING müşterisi olabiliyor ve ING'nin sunduğu tüm ayrıcalıklardan anında faydalanmaya başlayabiliyor.

Bu uygulama ile müşterilerimizin hayatlarında bankacılığın yerini en aza indirerek, kendi istedikleri, keyifle yapacakları şeylere yer ayırmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Müşterilerimize daha kolay bir bankacılık deneyimi sunmak için dijital kanallarımıza yaptığımız yatırımlarla dijitalleşmeyi etkin bir araç olarak kullanmaya devam edeceğiz."