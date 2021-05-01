ING'de kurye beklemeden müşteri olma dönemi başladı - Son Dakika

ING'de kurye beklemeden müşteri olma dönemi başladı

01.05.2021 12:45
ING'de kurye beklemeden müşteri olma dönemi başladı, System.String[]

ING Türkiye uzaktan müşteri olmak isteyenler, ING Mobil'i indirerek, "ING'li Ol" özelliği ile 3 adımda anında ING müşterisi olabiliyor ve Turuncu Ekstra'nın avantajlarından koşulsuz yararlanabiliyor.

ING Türkiye uzaktan müşteri olmak isteyenler, ING Mobil'i indirerek, "ING'li Ol" özelliği ile 3 adımda anında ING müşterisi olabiliyor ve Turuncu Ekstra'nın avantajlarından koşulsuz yararlanabiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ve "Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman" söylemiyle ilerleyen ING Türkiye, uzaktan müşteri olma hizmetini kullanıma açtı.

ING'li olmak isteyenler ING Mobil'de yer alan "ING'li Ol" özelliği ile artık şubeye gitmeden ve kurye beklemeden diledikleri yer ve zamanda ING müşterisi olabiliyor ve Turuncu Ekstra'nın avantajlarından koşulsuz yararlanabiliyor.

ING Mobil üzerinden 3 adımda ING müşterisi olma süreci tamamlanıyor

ING Mobil'i indirenler "ING'li Ol"u tıklayarak 3 adımda müşteri olma sürecini tamamlayabiliyor. Önce kısa formu dolduran kullanıcılar, ardından yönlendirmeleri takip ederek kimlik bilgilerini doğruluyor.

Kullanıcılar son adımda müşteri temsilcileriyle yapılacak görüntülü görüşmeye katılarak anında ING müşterisi olabiliyor ve ING'nin müşterilerine sunduğu tüm ürün ve hizmetlerden hemen faydalanmaya başlıyor. Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmesi için yeni çipli kimlik ve NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği olan bir telefonu olması gerekiyor.

ING tarafından sağlanacak bu hizmet ile kullanıcılar güvenlik adımlarını geçtikten sonra isterlerse hemen bir ING müşteri temsilcisine bağlanarak müşteri olma işlemlerini tamamlayabiliyor ya da görüntülü görüşmeleri için randevu alabiliyor.

ING Mobil üzerinden ING'li olan tüm müşteriler eş zamanlı Turuncu Ekstra'nın avantajlar dünyasında da yerlerini alıyor. Bu kapsamda ING müşterisi olanlar, 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan Turuncu Hesaplarına yüzde 2 ek faiz kazanabiliyor ve kredi ödemelerinde nakit iade alabiliyor.

Aynı zamanda tüm ATM'leri ayda 3 kez ücretsiz kullanabiliyor, dijital kanallardan ücretsiz EFT/havale yapabiliyor ve kredi kartlarını kart aidatı olmadan kullanabiliyor.

"İsteyenler 7/24 diledikleri yer ve zamanda ING müşterisi olabiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, ING'nin dijitalleşme alanında dünyanın öncü kuruluşlarından biri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümü stratejimizin temeline alarak, Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Dijital liderlik bizim için müşterilerimize en kolay ve fark yaratan çözümü en güvenli şekilde sunmak anlamına geliyor. Dijitalleşmeyi uçtan uca bir dönüşüm olarak ele alıyor, iş süreçlerimizi de bu doğrultuda dijitalleştiriyoruz. Dijital bankacılık vizyonumuz çerçevesinde müşterilerimizin şubeden yapabildikleri tüm işlemleri dijitalden yapabilir hale gelmelerini amaçlıyoruz.

Yeni geliştirdiğimiz Cebimdeki Danışman da bu yaklaşımın bir sonucu. Şimdi de stratejimizde önemli bir yere sahip olan uzaktan müşteri olma hizmetini kullanıma açtık. 7/24 sunacağımız bu hizmet ile isteyenler şubeye gitmeden diledikleri yer ve zamanda ING müşterisi olabiliyor ve ING'nin sunduğu tüm ayrıcalıklardan anında faydalanmaya başlayabiliyor.

Bu uygulama ile müşterilerimizin hayatlarında bankacılığın yerini en aza indirerek, kendi istedikleri, keyifle yapacakları şeylere yer ayırmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Müşterilerimize daha kolay bir bankacılık deneyimi sunmak için dijital kanallarımıza yaptığımız yatırımlarla dijitalleşmeyi etkin bir araç olarak kullanmaya devam edeceğiz."

ING'de kurye beklemeden müşteri olma dönemi başladı

geri dönüşüm, 1 Mayıs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ING'de kurye beklemeden müşteri olma dönemi başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'a Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı         
14:26
Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı         
14:20
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı         
12:01
Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti         
11:13
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı         
09:46
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı         
09:27
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 14:45:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ING'de kurye beklemeden müşteri olma dönemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement