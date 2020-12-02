ING Türkiye'den görme engelli öğrencilere akıllı baston desteği

ING Türkiye, görme engelli lise öğrencilerinin sosyal hayata bağımsız ve eşit katılımını sağlamak ve ihtiyaçlarına destek olmak için Toplum Gönülleri Vakfı (TOG) ile iş birliği yaparak "Birlikte Yürüyelim" kampanyasına bağışta bulundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, erken yaşta öğrenilen baston becerisi, görme engelli bireylerin sosyal hayata tam bağımsız ve eşit katılımını sağlıyor, özgüvenlerini artırıyor. Bu kapsamda görme engelli öğrenciler için yürütülen kampanyaya bağışta bulunan ING Türkiye, daha çok gencin WeWALK akıllı baston sahibi olmasına destek oldu.

ING Türkiye ayrıca, 6 ay boyunca müşterilerinin yaptığı bağış tutarı kadar miktarda ek bağış yaparak kampanyanın büyümesine katkı sağlayacak. Bağışlarının ikiye katlanmasını isteyen ING Türkiye müşterileri, kartlı harcamalarda küsuratlı alışveriş tutarının bir üste yuvarlanarak aradaki kuruşların seçilen sivil toplum kuruşlarına bağışlanmasını sağlayan bir sosyal girişim olan "Yuvarla.com" üzerinden TOG'u seçtikten sonra Birlikte Yürüyelim kampanyasına Turuncu Ekstra Kart'ları ile bağış yaparak destekte bulunabilecek.

WeWALK, görme engellilerin bağımsız hareket deneyimini teknolojiyle dönüştürmek için geliştirilen ve 37 ülkede kullanılan akıllı bir baston olarak öne çıkıyor. Sadece yerdeki değil, yürürken karşılaşılan direk, ağaç dalları gibi baş üzerindeki engelleri de algılayan ve titreşimle uyaran akıllı bastonun kullanıcıları aynı zamanda, WeWALK uygulaması ile navigasyon, otobüs duraklarında hangi otobüsün ne zaman geleceği bilgisi ve yolda yürürken etrafımda ne var özelliği gibi birçok özelliğe de erişebiliyor. TIME Dergisi tarafından 2019'un en iyi icatlarından biri seçilen WeWALK, 2018'de de Edison Ödülleri'nde birinciliğe layık görüldü ve bu ödülü Türkiye'ye getiren ilk teknoloji unvanını kazandı.