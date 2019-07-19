Son Dakika Haberleri: ING'den müşterilerine ATM kolaylığı
Son Dakika Ekonomi Haber

ING'den müşterilerine ATM kolaylığı

1 saat önce

ING Türkiye, müşterileri için 1 kilometre yakınında bankanın ATM'si bulunmuyorsa tüm ATM'lerden ücretsiz para çekebilme imkanı sağlayan yeni bir uygulama başlattı.

ING'den müşterilerine ATM kolaylığı, System.String[]
ING Türkiye, müşterileri için 1 kilometre yakınında bankanın ATM'si bulunmuyorsa tüm ATM'lerden ücretsiz para çekebilme imkanı sağlayan yeni bir uygulama başlattı. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, "Bu uygulama ile müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunma hedefini destekliyoruz" dedi.

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, yakınlarında bankanın bir ATM'si olmayan müşterileri için tüm ATM'lerden masrafsız nakit çekme imkanı sunan bir uygulama başlattı. Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık Uygulaması ile ING Mobil'de Şube ATM Bulucu'ya giriş yaparak 1 km yakında bankanın bir ATM'si bulamayan müşteriler, yakınındaki tüm diğer banka ATM'lerinden bin TL'ye kadar ücretsiz para çekebiliyor. Uygulamadan faydalanmak için banka müşterilerinin ING Mobil'de konum erişiminin açık olması gerekiyor. Mobil uygulamadan Şube ATM Bulucu'ya girildiğinde 1 km yakında bankanın bir ATM'si bulunmuyor ise müşterilere ücretsiz ATM kullanım fırsatı otomatik olarak sunuluyor.

Alper Gökgöz: "Müşterilerimizin her zaman yanındayız"

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, müşteri deneyimini iyileştirme açısından öncü bir çalışma olan Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık Uygulaması ile ING'nin ATM'si bulunmayan yerlerde de müşterilerinin yanında olduğunu söyledi.

Alper Gökgöz, şöyle konuştu: "ING Türkiye olarak gelişen teknolojilerle mobil bankacılığın sunduğu yeni fırsatları müşterilerimiz için fark oluşturacak uygulamalara dönüştürüyoruz. Kendisini bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak tanımlayan ING Türkiye, sektörde yine öncü olacak bu uygulama ile ING ATM'sinin bulunmadığı yerlerde de müşterilerinin yanında. Yeni nesil bankacılıkta öncü olma vizyonuyla çalışan ING Türkiye, stratejisinin odağına inovasyon ve teknolojiyi alarak büyümeye devam edecek." - İSTANBUL
Türkiye, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesinin yatırılacağı tarih belli oldu! Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin'le işbirliğine yeşil ışık Evlenme vaadiyle 2 milyon TL dolandırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:24:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ING'den müşterilerine ATM kolaylığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]