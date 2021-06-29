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ING'den yeni müşterilerine özel Mevduat Fon kampanyası - Son Dakika

ING'den yeni müşterilerine özel Mevduat Fon kampanyası

29.06.2021 11:15
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ING Türkiye, uzaktan müşteri edinimi ile ING ailesine katılan yeni müşterilerine yönelik vadeli mevduata yüzde 20 faiz sunan Mevduat Fon kampanyasını geliştirdi.

ING Türkiye, uzaktan müşteri edinimi ile ING ailesine katılan yeni müşterilerine yönelik vadeli mevduata yüzde 20 faiz sunan Mevduat Fon kampanyasını geliştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ilk 5 bin kişi ile sınırlı olan kampanya kapsamında, ING Mobil üzerinden ING'li olan ve 250 bin TL'ye kadar birikimleri değerlendirmek isteyen yeni müşteriler, cebimdeki danışman üzerinden uzman ekiplerle canlı görüşerek geniş yatırım fonu dünyası hakkında bilgi alabilecek ve birikimlerinin dörtte biri ile yatırım fonu alarak vadeli mevduatlarına sunulan yüzde 20 faiz avantajından yararlanabilecek.

Kullanıcılar ING Mobil üzerinde yer alan "ING'li Ol" özelliği ile şubeye gitmeden diledikleri yer ve zamanda ING müşterisi olabiliyor.

Ardından ING Mobil üzerinde yer alan Cebimdeki Danışman ile ING'liler hafta içi 9.00-17.00 saatleri arasında isterlerse anında, isterlerse de randevu alarak uzman ekiple yatırım ürünleri hakkında görüntülü görüşebiliyor.

Birikimlerinin dörtte birini yatırım fonunda değerlendiren yeni ING müşterileri, 3 ay vadede yüzde 20 vadeli mevduat faiz oranından yararlanabiliyor.

28 Haziran 2021 itibariyle başlayan ve ilk 5 bin kişi ile sınırlı olan kampanya kapsamında, uygulamadan yararlanacak yeni ING müşterilerine aynı zamanda süresiz stopaj avantajı olan fonlara da birikim imkanı sunuluyor.

"Bankacılığın geleceğinin dijitalleşmede ve mobilde olduğuna inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, "Görüntülü bankacılık hizmeti cebimdeki danışman üzerinden yeni ING'lilere sunduğumuz bu kampanya ile müşterilerimizi yatırım fonu dünyası ile tanıştırmayı ve avantajlı mevduat faiz oranları ile onları desteklemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bankacılığın geleceğinin dijitalleşmede ve mobilde olduğuna inandıklarını belirten Kırmızı, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümü stratejimizin merkezine alıyor, müşterilerimizin şubeden yapabildikleri tüm işlemleri dijitalden yapabilir hale gelmelerini amaçlıyoruz. Bu kapsamda dijitale insan dokunuşu getirerek hayata geçirdiğimiz cebimdeki danışman ile müşterilerimizin bire bir iletişim ihtiyacı duyduğu yatırım ürünlerinde görüntülü bankacılık modeli konusunda hizmet sunuyoruz. Aynı zamanda stratejimizde önemli bir yere sahip olan uzaktan müşteri edinimi ile isteyenler şubeye gitmeden diledikleri yer ve zamanda ING müşterisi olabiliyor. Dijital bankacılık vizyonumuzu yansıtan uzaktan müşteri edinimi ve cebimdeki danışman hizmetlerimizden yararlanacak yeni ING'liler için sunduğumuz bu kampanya ile müşterilerimizi yatırım fonu dünyası ile tanıştırmayı ve avantajlı mevduat faiz oranları ile onları desteklemeyi hedefliyoruz."

Türk Lirası, Türkiye, Yatırım, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ING'den yeni müşterilerine özel Mevduat Fon kampanyası - Son Dakika Ekonomi


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