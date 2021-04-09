ING Gelecek için Teknoloji Akademisi Ağrı'da düzenleniyor - Son Dakika

ING Gelecek için Teknoloji Akademisi Ağrı'da düzenleniyor

09.04.2021 14:46
ING Gelecek için Teknoloji Akademisi Ağrı'da düzenleniyor, System.String[]

ING Türkiye, çocuklara yeni nesil yetkinlikler ve teknoloji ile üretme kültürü kazandırmak hedefiyle başlattığı ve ilkini 2019'da Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği ING Gelecek için Teknoloji Akademisi'ni Ağrı'ya taşıyor.

ING Türkiye, çocuklara yeni nesil yetkinlikler ve teknoloji ile üretme kültürü kazandırmak hedefiyle başlattığı ve ilkini 2019'da Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği ING Gelecek için Teknoloji Akademisi'ni Ağrı'ya taşıyor.

Dijitalleşme stratejisiyle ilerleyen ING Türkiye, ilkini Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği, çocuklara yeni nesil yetkinlikler ve teknoloji ile üretme kültürü kazandırmayı hedefleyen ING Gelecek için Teknoloji Akademisi'ni, bu kez Ağrı'ya taşıyor. Tasarım-üretim, elektronik, robotik ve kodlamadan oluşan Maker Eğitimi programının uygulanacağı Teknoloji Akademisi ile Ağrı'da 10-14 yaş grubundaki 500 öğrenci maker kültürü ile tanışacak. Makers Türkiye ile birlikte yürütülen, Ağrı Valiliği ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşecek etkinlik 8 Nisan tarihinde başladı.

Verilen bilgiye göre çevrimiçi düzenlenecek olan program, Maker Festivali, Devam Eğitimleri ve Bilim Şenliği olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Programın 8-10 Nisan tarihleri arasındaki ilk aşamasında3 günlük eğitimle 500 öğrenciye temel teknoloji eğitimleri verilecek ve kodlamaya giriş atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. İkinci aşamada ise, 3 günlük eğitime katılan öğrenciler arasından seçilecek 50 çocuk ile birlikte 8 hafta boyunca teknoloji üretimi, kodlama, 3D tasarım, Sanal Arduino, Yeni Nesil Teknoloji üzerine eğitimler gerçekleştirilerek. Böylece çocuklar teknoloji alanında üretim yaparak deneyim kazanabilecek. Eğitimin son aşamasında ise üretilen mobil ve web uygulamaları dijital ortamda sergileyecekleri Bilim Şenliği'nde yer alacak.

"Çocuklarımızın yeni nesil yetkinlikler edinmesi ve üreten bireyler olarak yetiştirilmesi ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak"

Etkinliğin açılışında konuşma yapan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Dijital liderlik stratejimize paralel olarak ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak toplumsal yatırımları önceliklendiriyoruz. Çocuklarımızın genç yaşta yeni nesil yetkinlikler edinmesinin, teknoloji üretiminin erken yaşlarda başlamasının ve üreten bireyler olarak çocuklarımızı yetiştirmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda ilkini önceki sene hayata geçirdiğimiz Gelecek için Teknoloji Akademisi programı ile Kahramanmaraş'ta 500'ün üzerinde çocuğun yeni nesil yetkinlikler kazanmasına katkıda bulunduk. Şimdi ise Turuncu Okulları'mızdan birinin yer aldığı ve gönül bağımız olan Ağrı'da bu programı gerçekleştirmekten ve 500 çocuğa daha ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Çocuklarımızın teknolojiyle ilgili yetkinlikler kazanması gelecekleri için büyük önem taşıyor"

Proje hakkında konuşan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Çocuklarımızın teknoloji kültürü kazanmaları ve bu alanda üretim yapabilmeleri gelecekleri için büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın daha yetkin bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak bu projenin Ağrı'da gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda projenin gerçekleşmesine katkıda bulunan bütün paydaşlarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Makers Türkiye Kurucusu Ongun Tanda, şöyle konuştu: "21'nci yy yetkinliklerinin olmazsa olmazı dijital yetkinlikleri, çocuk yaşlardan kazandırma konusunda ING Türkiye ile son 4 yıldır farklı projelerde birlikte çalışıyoruz. Bu proje ile çocukların teknolojiyi sadece tüketen değil, onu anlayan, teknolojiden değer üretebilen ve hatta teknolojiyi üretebilen hale gelmesi için vereceğimiz yetkinlik seti ve ilham, önümüzdeki dönemde ülkemiz için yüksek değer üretecek kurgulara dönüşecektir. Bu fırsatı yakalamamıza olanak tanıyan bankaya, Ağrı Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyor, projenin paydaşı olmaktan memnuniyet ve gurur duyuyoruz". - İSTANBUL

ING Gelecek için Teknoloji Akademisi Ağrı'da düzenleniyor
ING Gelecek için Teknoloji Akademisi Ağrı'da düzenleniyor

milli eğitim bakanlığı, Kahramanmaraş, Türkiye, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ING Gelecek için Teknoloji Akademisi Ağrı'da düzenleniyor - Son Dakika Ekonomi


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