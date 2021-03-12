ING International Talent programı başvuruları başladı - Son Dakika

ING International Talent programı başvuruları başladı

12.03.2021 16:19
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ING Türkiye, Uluslararası Yetenek Programı (ING International Talent Program - ITP) ile geleceğin liderlerini yetiştiriyor.

ING Türkiye, Uluslararası Yetenek Programı (ING International Talent Program - ITP) ile geleceğin liderlerini yetiştiriyor.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, programa kabul edilen genç yetenekler, kapsamlı eğitim programları, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyonlar, rotasyon fırsatlarını içeren dört yıllık bir programın parçası olacak ve güçlü bir gelişim programının desteği ile ING'deki kariyerlerine devam edecek.

Global platform üzerinden gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar Practica Camp'a katılacak. Bu sene 19 Haziran'da dijital olarak düzenlenecek olan Practica Camp, genç yeteneklerle ING Türkiye yönetimi ve çalışanlarının bir araya geldiği, kurumu ve birbirlerini yakından tanıdıkları, kurumsal ve bireysel değerlerin uygunluğunu değerlendirdikleri 1 günlük bir tanışma, öğrenme ve değerlendirme sürecini içerecek.

Kampa katılan genç yetenekler paneller ve mülakatlar ile potansiyellerini sergileyecek, eğlenceli aktiviteler ile iyi vakit geçirip yeni iş bağlantıları kuracak. Kamptaki değerlendirme adımlarını başarıyla tamamlayan, ING kültürünü kendine yakın bulan adaylar, ING International Talent Program kapsamında değerlendirilerek, ING'nin geleceğini şekillendiren yetenekler arasındaki yerlerini alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, genç yeteneklere geleceklerini şekillendirebilecekleri bir ortam sunduklarını belirterek, "Önce kendin olursun, sonra ING'li' yaklaşımıyla çalışanlarımızın mutluluğunu ve bağlılığını önemseyen, çeşitliliği destekleyen, dahiliyetçi, fırsat eşitliği sunan, özgür ve güvene dayalı bir yönetim politikası benimsiyoruz.

Öncü ve yenilikçi esnek çalışma modellerimizle çalışanlarımızın önce kendi olabilecekleri bir çalışma ortamı yaratıyoruz. ING Türkiye'de son 3 yılda ING International Talent Program'ını başarıyla tamamlayan, kariyerinin başındaki 72 genç göreve başladı. Yetenek programımız ile iş imkanının ötesinde gençlere geleceklerini şekillendirme ortamı sunuyoruz. Global bir deneyim kazanıp hayatta bir adım önde olmak isteyen genç yetenekleri programa katılmaya ve ING ailesinin bir üyesi olmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

4 yıllık örgün eğitim veren üniversitelerden son 2 yıl içinde mezun olmuş, iyi deredece İngilizce bilen, deneyimsiz ya da en fazla 2 yıl iş deneyimine sahip adaylar programa başvurulabiliyor. Yurt dışında eğitim, staj deneyimi, okul veya kurumlarda projelere aktif katılım da başvurularda adayları ön plana çıkarıyor. Başvurular 5 Mart'ta başladı

Haziran, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ING International Talent programı başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi


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