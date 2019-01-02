Son Dakika Haberleri: Ing / Köseoğlu Ebf Yapay Zeka Danışma Kurulu'na Seçildi

Ing / Köseoğlu Ebf Yapay Zeka Danışma Kurulu'na Seçildi

1 saat önce

ING Bank Türkiye'den, geçen yıl ING Grubu'na Yapay Zeka ve Robot Teknoloji Global Başkanı olarak atanan Görkem Köseoğlu, Avrupa Bankacılık Federasyonu (European Banking Federation - EBF) Yapay Zeka Danışma Kurulu'na seçildi.

Ing / Köseoğlu Ebf Yapay Zeka Danışma Kurulu'na Seçildi, System.String[]
ING Bank Türkiye'den, geçen yıl ING Grubu'na Yapay Zeka ve Robot Teknoloji Global Başkanı olarak atanan Görkem Köseoğlu, Avrupa Bankacılık Federasyonu (European Banking Federation - EBF) Yapay Zeka Danışma Kurulu'na seçildi.

Köseoğlu ayrıca, Avrupa Konseyi'nin yapay zeka etik çerçevesini ve politikalarını öneren Genişletilmiş Üst Düzey Uzman Grubu'na da seçilmiş isimlerden biri oldu.

Avrupa Bankacılık Federasyonu, Avrupa'daki 32 ulusal bankalar birliğinin bir araya geldiği çatı bir örgüt konumunda. Üyelerinin bankacılık sektöründe yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam ettiği federasyon, Avrupa'da irili ufaklı ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren 3 bin 500 bankayı temsil ediyor.

EBF, Yapay Zeka Danışma Kurulu ile Avrupa Birliği Komisyonuna yapay zeka konusunda oluşturulacak politikalarla ilgili önerilerde bulunmayı ve yapay zeka konusunda oluşturulacak yol haritasına katkıda bulunabilmeyi hedefliyor.

Görkem Köseoğlu, yapay zekanın bankacılık sektörü dahil her sektörde ve hayatın her aşamasında ciddi değişimler getireceğini belirtti ve ekledi:

"Çok daha akıllı, kişiselleştirilmiş ve her zaman yanınızda olan uygulamalar geliştirmek üzere çalışıyoruz.

"Bununla birlikte bu büyük değişimin sosyal, ekonomik ve etik boyutları da göz önünde tutulmalı. "Avrupa Birliği'nin yapay zeka yatırımları konusunda geri kalmakta gibi görünse de özellikle kişisel bilgilerin kullanımı ve yapay zeka etiği konularında temkinli olmasının faydaları olacağını düşünüyorum.

"Bankacılık Federasyonu üyeliğim ile Avrupa Komisyonu'nun, Yapay Zeka Üst Danışma Kurulu üyeliğimle Avrupa Birliği'nin ve Avrupa bankalarının yapay zeka uygulamaları konusunda daha öncü olabilmeleri için katkıda bulunacağım." (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:28 Kaynak: DHA

Türkiye, Avrupa, Ekonomi
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