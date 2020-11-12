ING'lilere dört yeni esnek çalışma modeli - Son Dakika

ING'lilere dört yeni esnek çalışma modeli

12.11.2020 11:11
ING'lilere dört yeni esnek çalışma modeli, System.String[]

ING Türkiye, mevcut modellerine ek dört yeni çalışma modeli daha geliştirdi.

ING Türkiye, mevcut modellerine ek dört yeni çalışma modeli daha geliştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, çalışanlarına uzaktan ve esnek çalışma modelleri sunuyor.

Bu modeller, tamamen uzaktan çalışma, ayın bir haftası uzaktan çalışma ve haftada üç veya dört gün çalışmayı içeriyor.

Çalışanlarının iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedefleyen ING Türkiye, esnek çalışma modelleri sunan FlexING uygulamalarının kapsamını genişleterek bankacılık sektöründe bir ilke daha imza attı.

Çalışanların kendilerine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırmalarını, bununla birlikte kişisel ve mesleki gelişim alanındaki potansiyellerini ortaya çıkarmalarını hedefleyen dört yeni model, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kalıcı olarak uygulanmaya başlayacak.

ING Türkiye'nin yenilikçi çalışma modelleri arasında yer alan Flexi 365, İstanbul'daki Genel Müdürlük ve Kahramanmaraş'taki Operasyon Merkezi'nde işlerinin doğası ve regülasyonlar izin verdiği kapsamda uygun olan tüm çalışanlara yönelik bir uygulama.

Faaliyet gösterdiği iş kolu ve görevi uygun olan ING'liler, diledikleri takdirde haftanın 5 günü uzaktan çalışabilecek.

İş hayatındaki sınırları kaldıran bu model ile bulundukları şehir fark etmeksizin yeteneklere ulaşılması hedefleniyor.

FlexING programı kapsamında uygulanacak bir başka model ise Ayda Bir Haftam Flexi. İstanbul'daki Genel Müdürlük çalışanlarına yönelik bu model, üç hafta ofisten, bir hafta uzaktan çalışmayı kapsıyor.

ING'liler dahil oldukları çalışma modeli fark etmeksizin, her ayın üçüncü haftasında diledikleri yerden çalışarak sevdiklerine ve kendilerine daha çok vakit ayırabilecek.

Genel Müdürlük'ten şubelere kadar tüm ING Türkiye çalışanlarının yararlanabileceği Haftam 3 Gün Flexi ve Haftam 4 Gün Flexi modellerini tercih eden çalışanlar, üç veya dört gün boyunca çalışıp kalan günlerde sevdiklerine, kendilerine ve kişisel gelişimlerine daha çok vakit ayırabilecek, iş ile yüksek lisansı bir arada sürdürebilecek, aileleriyle daha çok anı biriktirebilecek ve daha çok keşfedebilecekler.

"Çalışanların mutlu ve özgür hissettikleri verimli bir çalışma ortamını önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, önce kendin, sonra ING'li olursun yaklaşımı ile tasarlanan yeni iş modellerinin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını ve kalıcı olarak uygulanacağını belirtti.

Öztürk, "İşin ihtiyaçları karşılandığı sürece herkesin, her zaman ve her yerden esnek çalışabileceğine inanıyoruz. Artık ING'liler, işlerinin doğası ve regülasyonlar izin verdiği ölçüde farklı bir çalışma modeline geçebilecek, böylece kendilerine, sevdiklerine daha fazla zaman ayıracak, kişisel ve mesleki gelişimlerini artırabilecekler." ifadelerini kullandı.

Yalnızca bankacılık sektöründen değil, genel olarak özel sektörden de ayrışarak son 5 yıldır haftada iki gün uzaktan çalıştıklarını ve çalışanlara her gün esnek çalışma saatleri sunduklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Uzaktan çalışma modeli ülkemizde pandemi ile birlikte gündeme geldi, ancak ING çalışanları bu şekilde çalışmaya son derece alışkın. Çünkü biz, işin ihtiyaçları karşılandığı ve uymamız gereken regülatif gereklilikler, yasal sorumluluklar yerine getirildiği sürece her zaman ve her yerden esnek çalışılabileceğine inanıyoruz. Sektörde fark yaratan esnek çalışma uygulamalarımızın ardından, bu alandaki liderliğimizi sürdürecek yeni modellerimiz üzerine pandemi döneminden önce çalışmaya başlamıştık ve şimdi, FlexING programı kapsamında duyurduğumuz yeni çalışma modelleriyle sektörde bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Çalışanların mutlu ve özgür hissettikleri verimli bir çalışma ortamı olmasını önemseyen, çeşitliliği destekleyen ve sürekli gelişime inanan bir politika benimsiyoruz. FlexING adını verdiğimiz esnek çalışma modellerimize geçtiğimiz aylarda bir yenisini eklemiş, çalışanlarımızın yaz boyunca diledikleri yerden çalışabilmelerine olanak tanımıştık. 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak dört yeni model ise dönemsel değil, kalıcı olarak hayatımızda yer alacak. Artık ING'liler, işlerinin doğası ve regülasyonlar izin verdiği ölçüde farklı bir çalışma modeline geçebilecek, böylece kendilerine, sevdiklerine daha fazla zaman ayıracak, kişisel ve mesleki gelişimlerini artırabilecekler. Bu uygulamalar, Türkiye'nin en çok çalışılmak istenen ve en sevilen kurumları arasında yükselme hedefimize katkı sağlıyor."

ING'lilere dört yeni esnek çalışma modeli

İstanbul, Türkiye, Banka, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ING'lilere dört yeni esnek çalışma modeli - Son Dakika Ekonomi


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