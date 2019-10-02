ING Nesilden Nesile Yönetim Akademisi yeni üyeleri bekliyor

ING Türkiye'nin Boğaziçi Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği ING Nesilden Nesile Yönetim Akademisi'nin yeni dönem kayıtları başladı.

ING'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye'nin Boğaziçi Üniversitesi iş birliği ile başlattığı ING Nesilden Nesile Yönetim Akademisi, altıncı yılına hazırlanıyor.

Yeni dönem kayıtları başlayan ING Nesilden Nesile Yönetim Akademisi, aile şirketlerini sürdürülebilir kılacak, sağlıklı bir ortamda gelecek nesillere taşıyacak ve kurumsallaşma süreçlerinde rol alacak yönetici adaylarını yetiştiriyor.

Aile şirketlerinin 4 yıllık üniversite mezunu olan tüm yeni nesil üyelerine açık olan 1 yıllık eğitim için kayıtlar 22 Ekim'e kadar devam edecek.

ING Türkiye'nin aile şirketlerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak amacı ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile hayata geçirdiği ING Nesilden Nesile Yönetim Akademisi, yeni kuşakların rekabet gücünü artırmaya katkı sağlama hedefiyle eğitim veriyor. Eğitim kapsamında işletme eğitimi altyapısı olmayanlar için "Aile Şirketleri İçin Yönetici Geliştirme" ve işletme eğitimi altyapısı olanlar için "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma" olarak iki ayrı program yer alıyor. Ekim- mayıs döneminde devam eden eğitimler, 2 haftada bir perşembe ve cuma günleri gerçekleştiriliyor.

"Akademi Türkiye'deki aile şirketlerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, ING Grubu'nun öncelikli konularından birinin sürdürülebilirlik olduğunu belirterek, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen Nesilden Nesile Yönetim Akademisi'nin de bu anlamda önemli katkı sunduğunu vurguladı.

İhsan Çakır, şunları kaydetti:

"ING Nesilden Nesile Yönetim Akademisi 2014 yılında hayata geçti. Geride kalan 5 yıllık süreçte aralıksız devam ettiğimiz eğitimlerimizde turizmden tekstile, gıdadan inşaata, eğitimden sağlığa, toplam 16 farklı sektörden şirketlerin gelecek neslini, akademi çatısı altında buluşturduk. İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Konya'ya kadar Türkiye'nin pek çok ilinden toplam 72 yeni kuşak yönetici aktif öğrenme modeli ve saha ziyaretleri içeren eğitimlerimize katıldı. ING Nesilden Nesile Yönetim Akademisi'ne katılan yeni nesiller, bilgilerini tazeleme ve güncel bilgilere ulaşma imkanının yanı sıra diğer başarılı aile şirketlerinin yeni nesilleriyle tanışma fırsatı buluyor. Bu anlamda Akademi'nin Türkiye'deki yeni nesil aile şirketlerinin üyeleri arasında kurulacak güçlü ilişkilere de temel oluşturmasından memnuniyet duyuyoruz."