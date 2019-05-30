Son Dakika Haberleri: "ING Sank" adından "Bank"ı çıkardı
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"ING Sank" adından "Bank"ı çıkardı

4 dakika önce

ING Grubu'nda başlatılan değişim süreci kapsamında, Türkiye'de de "ING Bank" adındaki "Bank" ifadesini kaldırdı.

ING Grubu'nda başlatılan değişim süreci kapsamında, Türkiye'de de "ING Bank" adındaki "Bank" ifadesini kaldırdı.
Dünyanın 40'tan fazla ülkesinde faaliyet gösteren Türkiye'de de değişikliğe giden ING, müşteri odaklı olma ve bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi gibi hareket etme vizyonuyla, İstanbul Maslak'taki Genel Müdürlük binasının yanı sıra Kahramanmaraş'taki Çağrı ve Operasyon Merkezi ve 223 şubede bu değişimi hayata geçiriyor.
ING'nin tüm dijital ve yazılı mecraları da bankanın yeni imajını yansıtacak şekilde güncellendi. Bu  süreçte, ING Bank A.Ş. olan ticaret unvanı aynı kalırken, değişiklik sadece işletme adında gerçekleşti.
Yeni nesil bankacılıkta öncü olma vizyonuyla çalışan ING, hızla dijitalleşen dünyada, stratejisinin odağına inovasyon ve teknolojiyi alarak büyümeye devam edecek.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:03 Kaynak: DHA
Ekonomi
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