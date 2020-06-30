ING, Türk Eximbank'a 380 milyon avro kredi sağlayan konsorsiyumda yer aldı - Son Dakika

ING, Türk Eximbank'a 380 milyon avro kredi sağlayan konsorsiyumda yer aldı

ING'nin global koordinatörleri arasında yer aldığı ve lider düzenleyici olduğu kredi anlaşması ile Türk Eximbank;

ING'nin global koordinatörleri arasında yer aldığı ve lider düzenleyici olduğu kredi anlaşması ile Türk Eximbank; Dünya Bankası Grubu Üyesi olan International Bank for Reconstruction and Development'ın (IBRD) sunduğu garanti ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sağlanan kontrgaranti ile 380 milyon avro tutarında kaynak sağladı.

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ING'den yapılan açıklamaya göre, iki yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli işlem, bankacılık sektörü açısından Dünya Bankası'nın kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye'de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem olma özelliğini taşıyor.

İhracatçıların orta ve uzun vadeli finansmandan yararlanmasını sağlayacak kredinin en az yüzde 10'u, cinsiyet eşitliği ilkesiyle Dünya Bankası ile geliştirilen yeni "Kadın Katılımı" tanımı kapsamında değerlendirilecek firmalara kullandırılırken, yüzde 70'i ise KOBİ'lerin finansmanında kullandırılacak. Kredi ile ayrıca yeni ihracatçıların da desteklenmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, ING Grubu'nun sorumlu bankacılık anlayışıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğini belirterek, "Son yıllarda büyük başarılara imza atan ihracatçılarımızın pandemi döneminden de güçlenerek çıkmaları için, ING olarak Türk Eximbank ile iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu kaynağın, ekonomimizin en önemli unsurlarından biri olan ihracatçılara, özellikle ihracat yapan KOBİ'lere çok değerli bir kaldıraç sunacağına inanıyoruz. Diğer taraftan cinsiyet eşitliği alanında öncü çalışmalara imza atan bir banka olarak, bu kredinin cinsiyet eşitliğini teşvik etmesi nedeniyle de büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye ihracatına destek vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Türk Eximbank, Dünya Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ING, Türk Eximbank'a 380 milyon avro kredi sağlayan konsorsiyumda yer aldı - Son Dakika Ekonomi

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