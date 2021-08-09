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ING Türkiye 2021 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

ING Türkiye 2021 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

09.08.2021 20:22
ING Türkiye 2021 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı, System.String[]

ING Türkiye, 2021 yılının ilk yarısına dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

ING Türkiye, 2021 yılının ilk yarısına dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde konsolide sermaye yeterlilik oranı yüzde 19.65 olarak gerçekleşen banka, 40.8 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 47.3 milyar TL tutarında kredi büyüklüğü ile ekonomiyi destekledi.

ING Türkiye, 2021 yılı ilk yarı konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide aktif toplamı 68.8 milyar TL olan bankanın bu dönemdeki sermaye yeterlilik oranı da yüzde 19.65 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk altı ayında toplam öz kaynakları 9.8 milyar TL, mevduatları ise 44.8 milyar TL olan banka, 40.8 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 47.3 milyar TL kredi desteğiyle ekonomiye sağladığı katkıyı sürdürdü.

"HİZMETLERİMİZLE VE DİJİTAL YATIRIMLARIMIZLA ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yılın ilk yarısını değerlendiren ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Aşılamada yaşanan hızlanma ile birlikte dünyada ve Türkiye'de normalleşmeye yönelik atılan adımlar pek çok açıdan olumlu etkiler oluştururken, banka olarak bu süreçte ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik ve hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılarımıza ürün ve hizmetlerimizle desteğimizi sürdürdük. Mevduatı tabana yaygın olan banka olarak, mevduatta yılsonuna göre yüzde 12 büyüme gerçekleşmesinden dolayı memnunuz. Turuncu Hesap ve Turuncu Ekstra gibi tasarruf odaklı ürün ve programlarımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını desteklemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir bir dünya hedefinde bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inandıklarını belirten Gökgöz, "Bu dönemde aynı zamanda bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan 269 milyon euro ve 37 milyon dolar (toplam 300 milyon euro), tutarındaki sendikasyon kredisine, 11 ülkeden 22 bankanın katılımıyla imza attık. Finansal piyasaları da etkisi altına alan pandeminin getirdiği zorluklara rağmen Türk ekonomisine kazandırılan bu yeni kaynak, bankaya ve Türk bankacılık sektörüne olan güveni bir kez daha ortaya koydu. Hem ürün ve hizmetlerimizle hem de dijital yatırımlarımızla ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"DİJİTALLEŞMEYİ ETKİN BİR ARAÇ OLARAK KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dijitalleşme yolculuğunda da sağlam adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Gökgöz, "Dijital dönüşümü stratejimizin temeline alarak, Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bu doğrultuda bankacılık sektöründe bir milat olduğuna inandığımız uzaktan müşteri olma hizmetini 1 Mayıs tarihinden itibaren hayata geçirdik. Aynı zamanda dijitalleşme doğrultusunda attığımız adımlarla, IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödüllerinde 2 kategoride ödüle layık görüldük. Bu kapsamda, Yönetim, Risk ve Uyum kategorisinde, "Kara Para Aklama ile Mücadelede Yeni Çağ" projesi ile birinci olurken, Teknoloji Hizmet Dağıtımı kategorisinde ise "(ING-Next) Uzak Ofis Son Kullanıcı Sistemlerinin Etkin ve Güvenli Yönetimi" projemiz ile üçüncü seçildik. Her iki projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Dijital kanallarımıza yaptığımız yatırımlarla dijitalleşmeyi etkin bir araç olarak kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

KREDİ DESTEĞİ VE AVANTAJLI KAMPANYALAR İLE KULLANICILARA DESTEK

Kullanıcılarına, işletmelere ve ülke ekonomisine katkı vermek üzere uygun koşullarda kredi paketleri hazırlayan banka ayrıca, uzaktan müşteri edinimi ile bankaya katılan yeni bireysel müşterilerine yönelik için sıfır faizli ihtiyaç kredisi kampanyasını geliştirdi. Bu kampanya ile bankaya katılan ilk 5 bin kullanıcı 5 bin TL'ye kadar sıfır faizli ihtiyaç kredisinden yararlandı. KOBİ'lere yönelik ürün ve hizmetleriyle işletmeleri destekleyen banka ayrıca, ilk kez ING'li olacak yeni KOBİ müşterilerine yönelik üç ay boyunca yüzde 0 üye iş yeri ücreti fırsatını sunan POS Ekstra kampanyasını hayata geçirdiği belirtildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin merkezine alan banka, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliği ile hayata geçirdiği ING Olimpik Kızlar Projesi kapsamında desteklediği kadın sporcuları Tokyo 2020 Olimpiyatları'na uğurladı. Olimpik Kızlar projesi kapsamında desteklenen ve Olimpiyatlar'a katılacak sporculara motivasyon sağlamak için özel bir proje geliştiren banka, hazırladığı video ile tüm Türkiye'ye sporculara destek mesajı paylaşmaları için çağrıda bulundu. Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak toplumsal yatırımlarını önceliklendiren banka, çocuklara yeni nesil yetkinlikler ve teknoloji ile üretme kültürü kazandırmak hedefiyle başlattığı ve ilkini 2019'da Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği ING Gelecek için Teknoloji Akademisi'ni Ağrı'ya taşıyarak 700 çocuğa daha ulaştığı belirtildi.

(İHA)

ING Türkiye 2021 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

Türk Lirası, Türkiye, Kredi, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ING Türkiye 2021 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika


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