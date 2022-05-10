Ing Türkiye'nin Vergi Öncesi Karı İlk Çeyrekte 748 Milyon TL Oldu - Son Dakika

ING Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde vergi öncesi karı 748 milyon TL oldu. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Bir önceki yılın aynı dönemine göre vergi öncesi karımızda yüzde 147 oranında büyüme gösterdik. Ayrıca, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yıl sonuna göre yüzde 16 oranında artırmaktan dolayı mutluyuz. Müşterilerimize kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunuyoruz" dedi.

Şirketler yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklamayı sürdürüyor. ING Türkiye, 2022 yılı ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde konsolide aktif toplamı 90,8 milyar TL olan ING Türkiye'nin sermaye yeterlilik oranı yüzde 19,06 seviyesinde gerçekleşti ve vergi öncesi karı 748 milyon TL oldu.

31 Mart 2022 itibarıyla toplam öz kaynakları 11,3 milyar TL olan ve toplam mevduatları 56,6 milyar TL'ye ulaşan ING Türkiye'nin ekonomiye sağladığı kredi desteği 61,8 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 73,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğini ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz değerlendirdi. Ülke ekonomisine sağlanan kaynağı yüzde 16 oranında artırdıklarına dikkat çeken Gökgöz şunları aktardı:

"MÜŞTERİLERİMİZE VE PAYDAŞLARIMIZA DESTEK OLMAK İÇİN GEREKLİ TÜM ADIMLARI ATMAYI SÜRDÜRÜYORUZ: Pandeminin hafiflediği ve dünyanın normalleşmeye daha fazla ağırlık verdiği 2022 yılının ilk çeyreği, bölgemizde yaşanan karışıklıkların küresel olarak ekonomik anlamda zorlayıcı etkilerine sahne olurken, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza destek olmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdürüyoruz.

VERGİ ÖNCESİ KARIMIZDA YÜZDE 147 ORANINDA BÜYÜME GÖSTERDİK: ING olarak kolay, akıllı ve kişisel bir müşteri deneyimi yaratan zahmetsiz bir bankacılık anlayışı ile faaliyetlerimize devam ediyor ve finansal tablolarımızla da sağlam bir performans sergiliyoruz. Bu kapsamda, bir önceki yılın aynı dönemine göre vergi öncesi karımızda yüzde 147 oranında büyüme gösterdik. Ayrıca, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yıl sonuna göre yüzde 16 oranında artırmaktan dolayı mutluyuz. Müşterilerimize kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunuyoruz.

ING OLARAK DİJİTAL LİDERLİK HEDEFİNDE DE GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ: Bu süreçte, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla geleceğin bankacılığı için yatırımlarımızı şekillendirmeyi sürdürdük. Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımız doğrultusunda yeni ürün ve hizmetler geliştirerek müşterilerimize kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunmaya devam ettik. Müşterilerimizin ürünlerimiz ve mobil bankacılık hakkında bilgi alabildiği, dijital bankacılık odaklı ve modern tasarımıyla dikkat çeken ING House adında hizmet noktalarımızın ilkini İstanbul Marmara Forum AVM'de açtık. Bununla beraber müşterilerimize ING Mobil'de yer alan Cebimdeki Danışman üzerinden görüntülü görüşme yaparak Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açma kolaylığı sunduk.

ING, KADIN GİRİŞİMCİLERİN VE İŞLETMELERİN TİCARETTE GÜÇLENMESİ AMACIYLA İŞ ORTAKLIKLARI GERÇEKLEŞTİRDİ: Toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin odağına alan ING Türkiye, kadın girişimcilerin e-ticarette güç kazanmalarını desteklemek amacıyla, Hepsiburada ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği doğrultusunda ING, Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programından faydalanan kadın girişimcilere işlerini büyütmelerine katkıda bulunmak ve işletmelerini geleceğe taşımalarını sağlamak amacıyla finansman desteği ve birçok avantaj sunuyor. Hepsiburada ile kadın girişimcilere verdiği desteğin yanı sıra, Türkiye'nin lider e-ticaret platformlarından ÇiçekSepeti ile iş birliği gerçekleştiren ING, bu doğrultuda ÇiçekSepeti Avantaj platformu üzerinden ÇiçekSepeti'nde mağazası bulunan işletmelere özel avantajlar sunmaya başladı.

LİDER TASARRUF BANKASI OLMA HEDEFİYLE İLERLEYEN ING, ÜRÜN YELPAZESİNİ GENİŞLETMEYİ SÜRDÜRDÜ: Lider tasarruf bankası olma hedefini destekleyen çalışmalarını 2022 yılının ilk çeyreğinde de sürdüren ING Türkiye, ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürerek, Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı'nı müşterilerine sundu. ING'nin geliştirdiği Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı ürünü ile ebeveynler çocuklarının geleceğini bugünden güvence altına alabiliyor. ING bu dönemde ayrıca emekli müşterilerine de desteğini sürdürürken, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2.750 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatı sundu."