ING Türkiye çalışanları, "Turuncu Mola" ile hayallerini gerçekleştirebilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ING Türkiye çalışanları, 'Turuncu Mola' ile hayallerini gerçekleştirebilecek - Son Dakika Ekonomi

ING Türkiye çalışanları, "Turuncu Mola" ile hayallerini gerçekleştirebilecek

6 saat önce

ING Türkiye, öncü bir insan kaynakları uygulamasına daha imza atarak "Turuncu Mola"yı hayata geçirdi.

ING Türkiye çalışanları,

ING Türkiye, öncü bir insan kaynakları uygulamasına daha imza atarak "Turuncu Mola"yı hayata geçirdi.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, "Turuncu Mola" sayesinde 5 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan ING Türkiye çalışanları, yılın istedikleri herhangi bir döneminde 3 aya kadar ücretli izin kullanabilecek. İsterlerse bu süreyi kullanılmamış yıllık izinleriyle birleştirerek 6 aya kadar uzatabilecekler.

ING Türkiye'nin çalışanına değer veren, iş ve özel hayatta bir adım önde olmalarına olanak tanıyan bir kurum olma vizyonu ile hayata geçirdiği Turuncu Mola sayesinde çalışanlar iş yaşamından tamamen kopmak zorunda kalmadan hayallerini gerçekleştirmek, dil öğrenmek, aileleriyle vakit geçirmek veya bir sosyal sorumluluk projesinde yer almak için kariyerlerine kısa bir ara verebilecek.

Öte yandan,çalışanlar izinde oldukları sürede maaşlarını alırken sağlık sigortası gibi yan haklarını da koruyabilecek.

"Çalışanlarımızı daha da özgürleştirecek öncü bir uygulamaya imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, ING Türkiye'nin sektörde öncü olan haftada 2 gün ofis dışından çalışma, esnek çalışma saatleri, serbest kıyafet, Okulun İlk Günü İzni, Kreşe Alıştırma İzni gibi pek çok insan kaynağı uygulamasına imza attığını belirtti.

Öztürk, ING Türkiye'nin duvarlarında "Kendin ol, özgür ol" yazdığını kaydederek, kurumun çalışanların kişisel gelişimlerine ve hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıdığına dikkati çekti.

Öztürk, "Turuncu Mola ile bu alandaki öncü rolümüzü daha da ileri aşamaya taşıyoruz. Dünyada benzer 'sabbatical leave' uygulamaları var, ancak sınırlı sayıda kurum bu molayı kullanan çalışanlarına maaş ödemeye devam ediyor. ING Türkiye ise Turuncu Mola kullandıkları sürede 5-15 yıl arası kıdemi olan çalışanlarına asgari ücret, 15 yıl ve üzeri kıdemde olan çalışanlara ise güncel maaşlarını ödeyecek. Fark yaratan uygulamalarımıza Turuncu Mola ile bir yenisini eklediğimiz için memnuniyet duyuyoruz ve inovatif, yenilikçi ve öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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