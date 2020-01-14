ING Türkiye çalışanlarına altı aya kadar izin hakkı - Son Dakika
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ING Türkiye çalışanlarına altı aya kadar izin hakkı

6 saat önce

ING Türkiye, altı aya kadar Turuncu Mola kullanabilme olanağı getirdi.

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ING Türkiye, altı aya kadar Turuncu Mola kullanabilme olanağı getirdi. Turuncu Mola sayesinde beş yıl ve üzeri kıdeme sahip olan ING Türkiye çalışanları, yılın istedikleri herhangi bir döneminde üç aya kadar ücretli izin kullanabilecek, isterlerse bu süreyi kullanılmamış yıllık izinleriyle birleştirerek altı aya kadar uzatılabilecekler.

Çalışanlar bu sırada maaşlarını alırken sağlık sigortası gibi yan haklarını da koruyabilecekler. ING Türkiye'nin sektörde öncü olan haftada iki gün ofis dışından çalışma, esnek çalışma saatleri, serbest kıyafet, Okulun İlk Günü İzni, Kreşe Alıştırma İzni gibi pek çok insan kaynağı uygulamasına imza attığını hatırlatan ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, şöyle konuştu:

"Duvarlarında 'Kendin ol, özgür ol' yazan ING Türkiye, çalışanlarının kişisel gelişimlerine ve hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bir kurum olarak öne çıkıyor.

"Turuncu Mola ile bu alandaki öncü rolümüzü daha da ileri aşamaya taşıyoruz. Dünyada benzer 'sabbatical leave' (ücretli izin) uygulamaları var, ancak sınırlı sayıda kurum bu molayı kullanan çalışanlarına maaş ödemeye devam ediyor.

"ING Türkiye ise Turuncu Mola kullandıkları sürede 5-15 yıl arası kıdemi olan çalışanlarına asgari ücret; 15 yıl ve üzeri kıdemde olan çalışanlara ise güncel maaşlarını ödeyecek.

"Fark yaratan uygulamalarımıza Turuncu Mola ile bir yenisini eklediğimiz için memnuniyet duyuyoruz ve inovatif, yenilikçi ve öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atmaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:07 Kaynak: DHA
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