ING Türkiye'den genç yeteneklere uluslararası kariyer fırsatı - Son Dakika

ING Türkiye'den genç yeteneklere uluslararası kariyer fırsatı

ING Türkiye'nin geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla düzenlediği Global Yetenek Programı'nın (International Talent Program-ITP) online değerlendirme aşamalarını geçen adaylar Practica Kampı'na katıldı.

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ING Türkiye'nin geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla düzenlediği Global Yetenek Programı'nın (International Talent Program-ITP) online değerlendirme aşamalarını geçen adaylar Practica Kampı'na katıldı.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, genç yetenekleri bünyesine kazandırarak geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen ING Grubu'nun, faaliyet gösterdiği ülkelerden 13'ünde uyguladığı Global Yetenek Programı'nın Türkiye ayağı devam ediyor.

Bu yıl 3 bine yakın adayın başvurduğu ITP'nin online değerlendirme aşamalarını geçmeyi başaran 128 genç yetenek, Practica Kampı'na katılarak kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaştı.


4 yıllık örgün eğitim veren üniversitelerden son iki yıl içinde mezun olan genç yeteneklerle ING Türkiye yöneticileri ve çalışanlarının bir araya gelip kurumu ve birbirlerini yakından tanıdıkları Practica Kampı, bu yıl dijitalleşme stratejisine uygun bir biçimde dijital ortamda yapıldı.

Etkinlikte, genç yetenekler ING yöneticilerinin düzenlediği internet seminerlerine katılarak chat odalarında yöneticiler ve çalışanlarla bire bir sohbet etme imkanı buldu. ING Türkiye tarafından sisteme yüklenen sunumları inceleyip iş kollarını yakından tanıma fırsatı bulan gençler, gün sonunda düzenlenen konser ile de keyifli anlar yaşadı.

Practica Kampı'nda tanıtılan "kurumsal bankacılık", "bireysel bankacılık", "risk", "finans", "analitik", "operasyon" ve "insan kaynakları" olmak üzere 7 iş kolu arasından kendilerine en uygun olduğunu düşündükleri bölümü seçen adaylar, bir sonraki aşamada insan kaynakları ve iş kollarıyla mülakatlara alınacak ve bu son değerlendirmenin ardından ING bünyesine katılma fırsatı yakalayacak.

"Yetenek programımız iş imkanının ötesinde gençlerin geleceğini şekillendiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, Global Yetenek Programı'nın bir iş imkanının ötesinde gençlerin geleceğini şekillendiren bir sürecin başlangıcı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Program dahilinde her yıl ING Grubu'nun bulunduğu ülkelerden yeni mezunlar seçiliyor. Bu gençler, yurt dışında gerçekleşen eğitim programları, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyon programları, kısa ve uzun dönem yerel ve global rotasyon fırsatlarını içeren 4 yıllık programa dahil olarak kariyerlerine devam ediyor.

Bu yıl 13'üncü kez düzenlediğimiz kampımızı, dijitalleşme stratejimize uygun olarak ve gençlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını önceliklendirerek dijital ortama taşıdık. Düzenlediğimiz canlı yayınlar ve hazırladığımız sunumlar ile adayların her sene olduğu gibi çok verimli bir kamp geçirmesini sağladık. ING olarak aramıza katılacak arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyor; geleceğin bankacılığı yolunda bizlerle birlikte ilerleyecekleri için mutluluk duyuyoruz."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 10:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ING Türkiye'den genç yeteneklere uluslararası kariyer fırsatı - Son Dakika Ekonomi

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