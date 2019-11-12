ING Türkiye'den global yönetime transfer

ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Hakan Yüksel 1 Ocak 2020 itibarıyla ING Grubu Kurumsal Firmalar, Uluslararası Müşteriler EMEA Bölgesi Başkanı olarak atandı. Alper Hakan Yüksel'in global üst yönetime transferinde, ING Türkiye'nin kurumsal bankacılık alanında gösterdiği odaklılık, koordinasyon ve başarı etkili oldu.



ING Türkiye'nin Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Hakan Yüksel, ING Grubu Kurumsal Firmalar, Uluslararası Müşteriler EMEA ( Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi Başkanı olarak atandı. Alper Hakan Yüksel'in ING Grubu'nda global üst yönetime transferinde, kurumsal bankacılık alanında gösterdiği odaklılık, koordinasyon ve başarı etkili oldu.



Yüksel, ING Grubu Kurumsal Bankacılık'ın EMEA Bölgesi'ndeki 24 ofisi aracılığıyla ING müşterilerinin uluslararası işlerini destekleyecek. 1 Ocak 2020 itibarıyla yeni görevine başlayacak olan Yüksel, bu görevde çalışmalarına Frankfurt'ta devam edecek.



Pınar Abay: "ING Türkiye, ING Grubu'nda global roller için yetenek havuzu haline geldi"



ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, Alper Hakan Yüksel'in global yönetime transferinden duyduğu memnuniyeti belirterek şöyle konuştu: "ING Grubu bünyesinde kurumsal bankacılığın geliştirilmesi hedefiyle oluşturulan yeni bir pozisyona Türkiye'den atama yapılmış olması bizi gururlandırdı. ING Türkiye'de çalışanlarımız grup içinde farklı ülkelerde çalışmaları için önemli fırsatlar buluyor. ING Türkiye bugün global roller için yetenek havuzu haline gelmiş durumda. Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcımız Alper Hakan Yüksel'in de bu paralelde global bir sorumluluk üstlenmiş olmasından memnuniyet duyuyor, kendisine başarılar diliyorum."



Alper Hakan Yüksel kimdir?



Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Alper Hakan Yüksel, Işık Üniversitesi'nde İşletme Yüksek lisansının ardından özel bankalarda çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra 2015 yılında ING Türkiye ekibine katıldı. 28 yıllık bankacılık tecrübesine sahip deneyimli bir profesyonel olan Yüksel, yaptığı çalışmalarla ING Türkiye'nin yerel pazardaki lider uluslararası oyunculardan biri haline gelmesine katkıda bulunan kurumsal bankacılık biriminin büyümesinde çok önemli rol oynadı. - İSTANBUL