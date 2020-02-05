ING Türkiye'den ING Alışverişçi ile online alışverişte taksitle ödeme fırsatı - Son Dakika

ING Türkiye, online alışverişlerde taksitle ödeme fırsatı sunan ve online kredi kullanımını kolaylaştıran platformu ING Alışverişçi'yi hayata geçirdi.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yeni platform sayesinde ING Türkiye'nin iş birliği yaptığı online perakendecilerden alışveriş yapan müşteriler, kredilerini de online kullanabiliyor. e-ticaret siteleriyle entegre çalışan kredili ödeme platformu ING Alışverişçi, firmalara da çoklu kanal stratejilerini destekleyen kolay ve masrafsız bir ödeme alternatifi sunuyor.

ING'nin platformdaki ilk ortağı ise TeknoSA oldu. Böylece teknosa.com'dan alışveriş yapan müşterilere ING Alışverişçi'den tek tıkla tüketici elektroniği harcamaları için kredi alma imkanı sunuluyor.

ING Alışverişçi ile 500 lira ve 15 bin lira arasındaki tüm elektronik harcamaları için belirlenen kategorilere göre 60 aya varan taksit imkanı bulunuyor. ING Alışverişçi'den bankanın müşterisi olmayanlar da yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, bankacılık vizyonlarının temelinde dijitalleşmenin yer aldığını belirtti.

İnovasyonu mükemmel müşteri deneyimi hedefine yönelik bir araç olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Gökgöz, "Bu anlayışla geliştirdiğimiz ING Alışverişçi, öncü nitelikteki uygulamalarımızdan biri. Mükemmel müşteri deneyimi için sürekli yatırım yapan bir banka olarak gelişen teknolojilerle dijitalleşmenin sunduğu yeni fırsatları müşterilerimiz için fark yaratacak uygulamalara dönüştürmeye devam edeceğiz." değerlendirmelerini yaptı.