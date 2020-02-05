ING Türkiye'den online alışverişte taksitle ödeme seçeneği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ING Türkiye'den online alışverişte taksitle ödeme seçeneği - Son Dakika Ekonomi

ING Türkiye'den online alışverişte taksitle ödeme seçeneği

6 saat önce

ING Türkiye, online alışverişlerde taksitle ödeme fırsatı sunan ve online kredi kullanımını kolaylaştıran platformu ING Alışverişçi'yi hayata geçirdi.

ING Türkiye'den online alışverişte taksitle ödeme seçeneği, System.String[]

ING Türkiye, online alışverişlerde taksitle ödeme fırsatı sunan ve online kredi kullanımını kolaylaştıran platformu ING Alışverişçi'yi hayata geçirdi. Yeni platform sayesinde, ING Türkiye'nin işbirliği yaptığı online perakendecilerden alışveriş yapan müşteriler, kredilerini de online kullanabiliyor.


ING Türkiye, online alışverişlerde müşterilerinin zahmetsizce taksitle ödeme seçeneği için online kredi kullanabilmesini sağlayan bir platform geliştirdi. ING Alışverişçi adı verilen bu yeni platform sayesinde ING Türkiye'nin işbirliği yaptığı online mağazalardan alışveriş yapan tüketiciler, ihtiyaç duyduklarında kolayca ve anında kredi kullanma imkanına kavuşacaklar. E-ticaret siteleriyle entegre çalışan kredili ödeme platformu ING Alışverişçi, ilk olarak teknosa.com işbirliği ile tüketicilerle buluşacak ve platformdan alışveriş yapan müşterilere ING Alışverişçi'den tek tıkla tüketici elektroniği harcamaları için kredi alma imkanı sunulacak.


ING Alışverişçi ile 500 TL ve 15 bin TL arasındaki tüm elektronik harcamaları için belirlenen kategorilere göre 60 aya varan taksit imkanı sunuyor. Bu projenin en önemli özelliğinin ING Alışverişçi'den ING müşterisi olmayanların da yararlanabiliyor olduğu belirtildi.


"ING Alışverişçi, dijitalleşme vizyonumuzla hayata geçirdiğimiz bir proje"


ING Türkiye'nin kendisini bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak tanımladığını hatırlatan ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, müşteriler için en yeni uygulamaları dijitalleşme vizyonuyla hayata geçirdiklerini söyledi.


Alper Gökgöz, şöyle konuştu: "İnovasyonu mükemmel müşteri deneyimi hedefine yönelik bir araç olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla geliştirdiğimiz ING Alışverişçi, dijitalleşme vizyonumuzu yansıtan yeni bir proje olarak öne çıkıyor. Mükemmel müşteri deneyimi için sürekli yatırım yapan bir banka olarak gelişen teknolojilerle dijitalleşmenin sunduğu yeni fırsatları müşterilerimiz için fark oluşturacak uygulamalara dönüştürmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Netflix'ten Türkiye kararı: İlk ay ücretsiz uygulaması kaldırıldı
Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar Çığ nedir? Nasıl oluşur? Çığ anında neler yapılmalı? İşte tüm detaylar Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 16:54:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ING Türkiye'den online alışverişte taksitle ödeme seçeneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]