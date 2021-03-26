ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama - Son Dakika

ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama

26.03.2021 12:03
ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama, System.String[]

ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey bir atama gerçekleşti.

ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı, 15 Nisan tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere ING Belçika CIO'su olarak atandı.

ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey bir atama gerçekleşti. 2012 yılından bu yana ING Türkiye'de çeşitli görevler üstlenen ve son olarak 2015 yılından itibaren ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahadır Şamlı, ING Belçika'ya CIO olarak atandı. 15 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak atamayla birlikte Şamlı, ING Belçika'nın teknoloji alanındaki çalışmalarına liderlik edecek.

Alper Gökgöz: "İnsan sermayemizle yükselişimizi sürdürüyoruz"

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Bahadır Şamlı'nın yeni görevinden duyduğu memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti: "ING olarak bugüne kadar çok önemli işlere imza attık, ancak ürün ve hizmetlerimiz kadar insan sermayemizle de ING Grubu içindeki yükselişimizi sürdürüyoruz. ING Türkiye, bugün global roller için yetenek havuzu haline gelmiş durumda. İçimizden başarılı bir liderin daha ING'nin en önemli ülkelerinden birinde aldığı bu görev için gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum".

Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bahadır Şamlı, Özyeğin Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. İş yaşamında bankacılık başta olmak üzere pek çok sektörde entegrasyon ve dönüşüm projelerine imza atan Şamlı, 2012 yılında ING Türkiye ekibine Temel Bankacılık Uygulama Geliştirme Grup Müdürü olarak katıldı. 2015 yılından bu yana Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Şamlı, şirketin dijital dönüşümüne katkı sağlayan projelere liderlik ederek dijitalleşme stratejisinde rol oynadı. Şamlı yeni görevinde bilgi teknolojileri, dijitalleşme ve bankacılık alanındaki deneyim ve uzmanlığını ING Belçika'ya taşıyacak. - İSTANBUL

ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey atama - Son Dakika Ekonomi


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