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ING Türkiye, ekonomiyi 47,1 milyar TL ile destekledi - Son Dakika

ING Türkiye, ekonomiyi 47,1 milyar TL ile destekledi

05.11.2021 20:44
ING Türkiye, ekonomiyi 47,1 milyar TL ile destekledi

ING Türkiye'nin üçüncü çeyrekte ekonomiye sağladığı kredi desteği, 40,6 milyar TL'si nakdi olmak üzere, toplam 47,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

ING Türkiye'nin üçüncü çeyrekte ekonomiye sağladığı kredi desteği, 40,6 milyar TL'si nakdi olmak üzere, toplam 47,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye'nin, 2021 yılı üçüncü çeyrek konsolide finansal sonuçları belli oldu.

Bu dönemde konsolide aktif toplamı 70,1 milyar TL olan ING Türkiye'nin konsolide sermaye yeterlilik oranı da yüzde 19,72 seviyesinde gerçekleşti.

30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla toplam öz kaynakları 10,2 milyar TL olan ve toplam mevduatları 46,5 milyar TL'ye ulaşan ING Türkiye'nin ekonomiye sağladığı kredi desteği de 40,6 milyar TL'si nakdi olmak üzere, toplam 47,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

"Toplam müşteri edinimi içinde uzaktan müşteri edinimi oranımız yüzde 35'e ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, dünyada ve Türkiye'de aşılamayla birlikte normalleşmenin hızlanmasının ekonomik olarak da hareketliliği arttırdığını belirterek, ING Türkiye olarak yılın üçüncü çeyreğinde de ülke ekonomisine katkıda bulunmayı, hem finansal olarak hem de yenilikçi hizmetlerle müşterilerin yanında olmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Gökgöz, "Bu kapsamda lider tasarruf bankası olma vizyonuyla ilerleyen ve mevduatı tabana en yaygın olan banka olarak, mevduatta yıl sonuna göre yüzde 16 oranında büyüme kaydetmekten mutluyuz. Bununla beraber aktif toplamda da yine yıl sonuna kıyasla yüzde 6 oranında büyüme performansı gösterdik." ifadelerini kullandı.

Finansal sonuçlarla beraber dijital liderlik hedefi doğrultusunda ilerleyerek dijital yatırımları önceliklendirdiklerini aktaran Gökgöz, "Dijitalleşme yolunda attığımız adımların olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Uzaktan müşteri ediniminin ilk beş ayında sektörde 367 bin müşteri bu yol ile banka müşterisi oldu ve bunun toplam müşteri edinimi içerisindeki payı yüzde 7,8 olarak gerçekleşti. ING'de ise bu oranın yüzde 35'e ulaşması bizi ayrıca mutlu etti. Dijitalleşmeyi stratejimizin merkezine alarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ING, yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerini finansal olarak desteklemeyi sürdürdü

Finansal sonuçlarının yanı sıra ING, dijital yatırımlarına devam ederek yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürdü. Bu kapsamda ING, görüntülü görüşme teknolojisi ile dijitale insan dokunuşu getiren ve ilk etapta yatırım ürünleri kapsamında hayata geçirilen "Cebimdeki Danışman"ın hizmet kapsamını müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda genişleterek sigorta ürünlerini dahil etti.

Bununla beraber, online alışverişlerde taksitle ödeme fırsatı sunan ve online kredi kullanımını kolaylaştıran "ING Alışverişçi" platformu kapsamında yeni bir stratejik iş ortaklığına imza atıldı. Bu iş birliği ile ING müşterisi olan ya da olmayan herkes Hepsiburada üzerinden ihtiyaç duydukları anda tek tıkla kolayca ve hızlıca kredi kullanabiliyor.

Tasarruf alanında öncü uygulamalara imza atan ve tasarruf sahipliğini destekleyecek ürün, hizmet ve yatırım araçları geliştirmeyi önemseyen ING Türkiye, bu dönemde ayrıca müşterilerinin alışverişlerinde küsuratlı ödemelerin üstü ile birikim yapmalarını kolaylaştıran "Koy Kenara" özelliğini hayata geçirdi.

ING Türkiye 3. çeyrek itibarıyla ayrıca salgın döneminde müşterilerini ekonomik olarak da destekleyerek, ING ailesine katılan yeni müşterilerine yüzde 1,35'ten başlayan tanışma faizi oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sundu ve dijital müşteri edinimi ile ilk kez ING'li olanlara e-Turuncu Hesap'ın güncel Hoş Geldin Faizi'nden yararlanabilme fırsatını sağladı.

Dijital liderlik stratejisiyle birlikte aynı zamanda Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak toplumsal yatırımlarını sürdüren ING, bu kapsamda ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine dijital okuryazarlık becerileri kazandırmak amacıyla Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle hayata geçirdiği "Dijital Öğretmenler" projesinin Etki Raporu'nu açıkladı.

Sonuçlara göre, proje, öğretmenlerin teknolojiyi kullanma konusunda özgüvenlerini artırırken aynı zamanda teknolojiyle ders materyalleri üretme becerilerini de geliştirdi.

ING'nin Dijital Öğretmenler projesi Stevie Uluslararası İş Ödülleri kapsamında "Sosyal Sorumluluk" alanında "Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası" dalında altın ödüle layık görülürken, "Sardis Ödülleri" kapsamında ise "Pozitif Sosyal Etki" kategorisinde gümüş ödül aldı.

Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING Türkiye aynı zamanda Stevie Uluslararası İş Ödülleri kapsamında ayrıca "Yönetim, Risk ve Uyum Çözümü" kategorisinde "Kara Para Aklama ile Mücadelede Yeni Çağ" isimli projesi ile gümüş ödül kazandı.

Türk Lirası, Türkiye, Banka, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ING Türkiye, ekonomiyi 47,1 milyar TL ile destekledi - Son Dakika


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