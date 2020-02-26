ING Türkiye emeklilere özel nakit promosyon kampanyası - Son Dakika

ING Türkiye, emeklilere özel nakit promosyon kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, emekli maaş müşterilerine özel kampanyada 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. ING'li emekli müşteriler, yeni kampanya kapsamında 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak, Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yaptıkları her ay için 50 TL nakit promosyon alacak.

Böylece 3 yıl için ek 1800 TL promosyon, toplamda ise 2 bin 250 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunulacak. Emekli ING'liler ayrıca Turuncu Ekstra programı kapsamında Turuncu Hesap'taki birikimlerinde alt tutar ve vade kısıtı olmaksızın ayrıcalıklı faizden yararlanabilecek, internet ve mobil bankacılıktan yapacakları para transferlerine de herhangi bir ücret ödemeyecek.

"Emekli müşterilerimize sunduğumuz avantajları artırmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, emekliler için sundukları avantajları artırmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"ING Türkiye olarak emeklilerimize çok sayıda avantaj sunuyoruz. Emekli müşterilerimiz Türkiye'deki tüm banka ATM'lerinden maaşını ücretsiz olarak çekebiliyor, vadesiz mevduat hesapları için hesap işletim ücreti ödemiyor, ING Telefon Bankacılığı ile doğrudan kendilerine özel müşteri temsilcilerimizden 7/24 hizmet alabiliyor. Ayrıca, Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesabında para olmasa bile nakit çekebiliyor. Son olarak sunduğumuz çok rekabetçi promosyon kampanyası ile emekli müşterilerimize sunduğumuz avantajları bir ileri seviyeye taşıdık. Tüm emeklilerimizi bu çok avantajlı promosyon kampanyasından yararlanmaya davet ediyoruz."