ING Türkiye GM Pınar Abay ING Global İcra Kurulu Üyesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ING Türkiye GM Pınar Abay ING Global İcra Kurulu Üyesi oldu - Son Dakika Ekonomi

ING Türkiye GM Pınar Abay ING Global İcra Kurulu Üyesi oldu

6 saat önce

ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, ING Grubu'na Global İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

ING Türkiye GM Pınar Abay ING Global İcra Kurulu Üyesi oldu, System.String[]

ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, ING Grubu'na Global İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Ataması Avrupa Merkez Bankası tarafından onaylanan Abay, İcra Kurulu'ndaki yeni görevi kapsamında Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ülkelerinden (Pazar Liderleri Bölgesi) sorumlu olacak.

Bankadan yapılan açıklamada, "ING Türkiye Genel Müdürlüğü görevine yeni atamayla ilgili bilgilendirme ise en kısa zamanda yapılacak" denildi.

ING Grubu CEO'su Ralph Hamers, Pınar Abay'ın yeni görevinden ötürü büyük memnuniyet duyduklarını söyledi ve ekledi:

"Kendisinin liderliğinde ING Türkiye başarılı bir şekilde dijital ve inovatif  bir organizasyona dönüştü. Abay'ın bankacılık sektörüne ve ING'ye dair derin bilgisinin yanı sıra müşteri ve çalışan odağı tutkusu; Hollanda ve Belçika'daki bankacılık organizasyonlarımızın entegrasyon sürecini daha da ileri taşıma konusunda çok değerli katkı sağlayacak."

Pınar Abay da, yeni görevinden dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "ING Grubu gibi büyük bir ailenin tepe yönetiminde yer almak önemli bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. ING'nin benimsediği, insanların iş ve özel hayatlarında her zaman bir adım önde olmaları amacına yürekten inanıyor, bu amaca yönelik atılacak adımların parçası olmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyorum" dedi.

ING açıklamasında, "Pınar Abay, ING Türkiye'yi dijital bankacılık vizyonuyla müşteri odaklı bir yapıya dönüştürmek için teknolojik altyapı yatırımlarına hız verirken, kurum içerisinde kültürel dönüşüme de liderlik etti. Yenilikçi insan kaynağı uygulamalarıyla birlikte inovasyon kültürünü de destekleyen Abay'ın liderliğinde ING Türkiye Grup içerisinde hem teknoloji hem de yetenek ihraç eder konuma geldi. ING Türkiye bu dönemde işveren markası olma yolunda da önemli gelişme kaydetti ve tüm ING Grubu içerisinde çalışan memnuniyeti en yüksek ülkeler arasında yer aldı" denildi.

ING Türkiye'ye 2011 yılında 34 yaşındayken Genel Müdür olarak atanan Pınar Abay, bu görevine ek olarak 2016 yılında ING Belçika Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

Kariyerine 1998 yılında danışmanlık şirketi McKinsey&Company'de başlayan Abay, San Francisco ve New York ofislerinde de görev yaptıktan sonra İstanbul ofisinde yönetici ortak olarak çalışmış ve bankacılık sektörüne danışmanlık vermişti.

Bilkent Üniversitesi'nde Ekonomi eğitimi alan ve Harvard Business School'da MBA yapan Abay, 1977 doğumlu ve iki çocuk annesi. (Fotoğraflı)


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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:21 Kaynak: DHA
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