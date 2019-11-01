ING Türkiye ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı

ING Türkiye, 2019 yılı ilk 9 aylık dönem konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ING Türkiye yılın ilk 9 ayında toplam 47.1 milyar TL kredi desteğiyle ekonomiye kaynak sağlarken, bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 25.43'e ulaştı. ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, ekonomiye sağladıkları katkının yanı sıra mükemmel müşteri deneyimini hedefleyen öncü uygulamalar ile cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik odaklı projelere imza atmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.



Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, 2019 yılı ilk 9 aylık konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yılın ilk 9 ayında ING Türkiye'nin konsolide aktif toplamı 64.9 milyar TL, vergi öncesi karı ise 1.684 milyon TL oldu. Üçüncü çeyrek sonu itibarıyla özkaynakları 8.4 milyar TL, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 25.43 olarak gerçekleşen ING Türkiye, yılın ilk 9 ayında ekonomiye 38.7 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 47.1 milyar TL'lik kredi desteği sağladı. ING Türkiye'nin mevduat hacmi ise 37.1 milyar TL'ye yükseldi.



Abay: "Mükemmel müşteri deneyimini hedefleyen uygulamaların yanı sıra toplumsal yatırımlarımızı da sürdürüyoruz"



ING Türkiye olarak gelişen teknolojilerle mobil bankacılığın sunduğu yeni fırsatları müşteriler için fark oluşturacak uygulamalara dönüştürdüklerini belirten ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay üçüncü çeyrekte yaşanan gelişmeleri şöyle değerlendirdi:



"ING Türkiye olarak bu dönemde de mükemmel müşteri deneyimine sürekli yatırım yapmaya devam ettik. Bu konudaki son örneklerden biri; hayata geçirdiğimiz Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık uygulaması oldu. Sektörde öncü olacak bu uygulama ile ING Mobil'de Şube ATM Bulucu'ya giriş yaparak 1 km yakında ING ATM'si bulamayan müşterilerimiz, yakınındaki tüm diğer banka ATM'lerinden ücretsiz para çekebiliyor. ING Türkiye olarak sürdürülebilirlik de ana odaklarımızdan biri. Geçtiğimiz dönemde sürdürülebilirlik anlayışıyla fark oluşturacak bir projeye imza attık ve Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi'nin çatısındaki 2 bin metrekarelik alanda güneş enerjisi santrali kurmak için yatırıma başladık. Bu santral tamamlandığında, kullandığımız elektriğin yüzde 30'unu güneşten üretiyor olmayı hedefliyoruz."



ING Türkiye'nin bu dönemde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında da önemli bir yatırıma imza attığını söyleyen Pınar Abay, "ING, yılın üçüncü çeyreğinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesine ve kadının ekonomiye eşit katılımına verdiği destek paralelinde Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile işbirliğine imza attı. ING Eşit Gelecek Fonu adıyla oluşturulan burs fonu ile mühendislik eğitimi alan kız öğrencilerimize destek sağlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. ING Türkiye olarak sürdürülebilirliğe ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeye yatırım yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL