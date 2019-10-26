ING Türkiye konut kredisinde faizi 1,09’a indirdi
14 dakika önce
ING Türkiye, konut kredisine ilişkin yeni kampanyasında 3 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 1,09'a indirdi.
ING Türkiye, konut kredisine ilişkin yeni kampanyasında 3 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 1,09'a indirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:59
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