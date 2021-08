ING Türkiye'ye Stevie Ödülleri'nden bir altın ve bir gümüş ödül

Stevie Uluslararası İş Ödülleri (International Business Awards) 2021 kapsamında ING Türkiye 2 ödül birden kazandı.

ING Türkiye, şirketlerin her alandan başarılarını takdir etmek için hazırlanan küresel ödül programı Stevie Uluslararası İşletme Ödülleri 2021 kapsamında 2 projesi ile ödüle layık görüldü. Banka, Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası dalı Sosyal Sorumluluk kategorisinde, 'ING Dijital Öğretmenler Projesi' altın ödüle layık görülürken, 'Kara Para Aklama ile Mücadelede Yeni Çağ' (The New Approach Is A New Era Of AML) isimli projesi ile Yönetim, Risk ve Uyum Çözümü (Governance, Risk &Compliance Solution) kategorisinde ise gümüş ödül kazandı.

En çok katılımın olduğu dallardan biri olan Sosyal Sorumluluk alanında altın ödüle layık görülen 'ING Dijital Öğretmenler Projesi' ile dijitalleşmenin hızlanmasıyla dijital araçlarla eğitimin etkinliğinin artırılması ve farklı bölgeler arasında eğitim açısından fırsat eşitliğinin sağlanması amaçlanıyor.

ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile hayata geçirilen ve ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmeleri hedeflenen Dijital Öğretmenler projesinin Projesi'nin tamamlanan ilk iki döneminde toplamda 2 bin öğretmene eğitim verilirken, proje kapsamında 3'üncü dönemde de 15 ilden bin öğretmene daha eğitim verilecek.

Bankanın, 'Yönetim, Risk ve Uyum Çözümü' kategorisinde ödül alan tek kurum olduğu belirtildi.

Verilen bilgiye göre, bankanın Kara Para Aklama ile Mücadelede Yeni Çağ isimli projesi ile bankacılık alanında yüzlerce geleneksel kural tabanlı senaryo ile üretilen binlerce uyarının ekipler tarafından incelenmesi yerine, yeni geliştirilen Yapay Zeka modellerinin kara para aklamayla mücadelede şüpheli işlem tespiti için çözüm olması hedefleniyor. Geleneksel senaryolar yeni kara para aklama yöntemlerine hızla uyum sağlayamadığı için potansiyel kara para aklama işlemlerini tespit etmek, karmaşık işlemler arasında bağlantı kurabilmek, riskli olmayan uyarıları otomatik olarak kapatmak için söz konusu banka tarafından sektöre öncülük eden bir dizi Yapay Zeka modeli geliştirildi. Bu kapsamda bireysel bankacılık alanında kara para aklama işlemlerini tespit etmek amacıyla geliştirilen şüphelilik ihtimalini hesaplayan PS Yapay Zeka modeli, şüpheli müşteriyi olası bir kara para aklama işleminden 90 gün önce tespit edebiliyor. Kara para aklama yöntemi olarak yaygın kullanılan Şirinler (Smurfing) yönteminin ise geleneksel yöntemlerle tespit edilmesi oldukça güç olduğundan, geliştirilen Şirinler Yapay Zeka modeli ile yüzde 85 civarında şüpheli işlemlerin tespiti mümkün hale geliyor. Aynı zamanda geliştirilen modeller ile risksiz uyarılar yüzde 30 oranında otomatik olarak kapatılabiliyor ve bu sayede uzmanlar riskli uyarıları daha etkin bir şekilde inceleyebiliyor. - İSTANBUL