ING Türkiye, yılın ilk yarısında 572,3 milyon lira konsolide net kar elde etti - Son Dakika

ING Türkiye, yılın ilk yarısında 572,3 milyon lira konsolide net kar elde etti

ING Türkiye yılın ilk yarısında 572 milyon 309 bin lira konsolide net kar elde etiğini bildirdiING Türkiye, 2020 yılı ilk yarı konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

ING Türkiye, yılın ilk yarısında 572,3 milyon lira konsolide net kar elde etti, System.String[]

ING Türkiye yılın ilk yarısında 572 milyon 309 bin lira konsolide net kar elde etiğini bildirdi

ING Türkiye, 2020 yılı ilk yarı konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, banka yılın ilk yarısında 572 milyon 309 bin lira konsolide kar rakamına ulaştı. Konsolide aktif toplamı 63,1 milyar TL olan ING Türkiye'nin bu dönemdeki sermaye yeterlilik oranı da yüzde 24,23 seviyesine ulaştı.

Yılın ilk altı ayında toplam öz kaynakları 9,2 milyar TL, mevduatları ise 38 milyar TL olan ING Türkiye, 41,6 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 50,3 milyar TL kredi desteğiyle ekonomiye sağladığı katkıyı sürdürdü.

Normalleşme sürecine "Dörtlü Kredi Paketi" desteği

Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak için ilk günden itibaren bireysel ve tüzel müşterilerinin hayatını kolaylaştıran uygulamaları devreye alan ING Türkiye, normalleşmeye geçiş döneminde de bu çalışmalarına aralıksız devam etti.

Müşterilerinin finansmana erişimini hızlandırmayı hedefleyen ING Türkiye, Türk Lirası nakdi kredilerde konsolide bazda yüzde 10 büyüme sağladı.

Tüketicilerin bütçelerine, KOBİ'lere ve ülke ekonomisine katkı vermek üzere, uygun koşullarda dört farklı kredi paketi de hazırlayan ING ayrıca, maaşını ING'ye taşıyan emeklilere de düşük faizli kredi ve nakit promosyon fırsatları sundu.

Müşteriler ile iletişimde mobilin payı yüzde 84'e yükseldi

ING müşterilerinin, özellikle pandemiyle birlikte artan mobil ve internet bankacılığı kullanımları ilk yarı rakamlarına da yansıdı. Dijital bankacılık alanındaki yenilikçi adımlarını sürdüren ING'nin müşterileri ile iletişiminin yüzde 84'ü mobil bankacılık üzerinden gerçekleşti, şube dışı kanallar olarak bakıldığında ise bu oran yüzde 98,4'e yükseldi.

Dijital kanalları kullanan toplam aktif müşteriler içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 98 olurken, sadece yazışarak finansal işlemlerin yapılabildiği ve soruların yanıtlandığı akıllı bankacılık robotu INGo aracılığıyla da yılın ilk yarısında toplam 12 milyon mesaj alındı.

Dijital bankacılığı hizmet aracı olmanın ötesinde, müşteri ilişkilerinin derinleşmesi ve müşteri bağlılığının artmasında en önemli güçlerden biri olarak gören ING Türkiye, bu doğrultuda özellikle büyük veri, yapay zeka ve robot teknolojileri uygulamalarını odağına aldığı çalışmalarına hız kazandırdı.

"Ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz"

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz yılın ilk yarısına ilişkin değerlendirmesinde, "Pandemi nedeniyle beklenmedik şartların oluştuğu bu yılın ilk yarısında bir yandan müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik adımlar atarken bir yandan da güçlü finansal performansımızı sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda, bireysel ve tüzel müşterilerin finansmana erişimini mümkün olduğunca kolaylaştırmaya odaklandıklarını aktaran Gökgöz, şöyle devam etti:

"İlk altı aylık dönemde ekonomiyi desteklediğimiz 50,3 milyar TL'lik kredi büyüklüğü de bu hedefte aldığımız yolu ortaya koyuyor. Önümüzdeki süreçte de hem bireysel hem tüzel müşterilerimize destek elimizi uzatırken güçlü sermaye yapımız ve dijitalleşme stratejimiz ile ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz.

Diğer taraftan pandemi süreci, toplumsal ihtiyaçlara duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bizim de bu kapsamda Milli Dayanışma Kampanyası'na verdiğimiz destek ve Toplum Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla oluşturduğumuz fon ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladı. Ayrıca ING Grubu'nun UNICEF ile başlattığı Kovid-19 bağış kampanyasına dahil olduk. Türkiye'de yatırımlarına 2008 yılından bu yana devam eden bir kurum olarak müşterilerimize ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz."

Türkiye, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 20:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ING Türkiye, yılın ilk yarısında 572,3 milyon lira konsolide net kar elde etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu? Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti Manchester City ve Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri hayatını kaybetti Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı UEFA'dan Galatasaray açıklaması: 2019-2020 yılında mali yükümlülüklerini yerine getirdi Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor "Erkekliğime küfür etti" dediği kadını silahla öldüren şahıs, polisi arayıp kendisini ihbar etti Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor         
18:12
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı         
17:56
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu         
17:53
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı         
17:28
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?         
17:24
"Bu şartlarda kabul etmedik" diyen Ali Koç'tan Bankalar Birliği tepkisi: Biz aptal mıyız yapılandırmayı yapmayalım?         
16:26
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi         
16:25
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için         
16:22
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti         
15:54
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı         
15:43
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi         
15:32
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı         
15:26
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı         
15:03
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı         
14:23
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı         
14:12
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti         
13:02
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket         
12:56
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti         
12:54
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi         
12:17
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi         
11:49
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı         
11:36
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar         
11:34
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım         
11:28
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı         
11:08
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı         
11:02
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti         
10:38
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum         
10:31
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak         
10:31
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi         
09:48
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı         
08:10
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi         
08:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2020 02:22:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ING Türkiye, yılın ilk yarısında 572,3 milyon lira konsolide net kar elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei