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ING, Turuncu Ekstra'nın yeni özelliğini duyurdu - Son Dakika

ING, Turuncu Ekstra'nın yeni özelliğini duyurdu

16.07.2021 13:12
ING, Turuncu Ekstra'nın yeni özelliğini duyurdu, System.String[]

ING, alışverişlerde küsuratlı ödemelerin üstü ile birikim yapmayı kolaylaştıran Koy Kenara özelliğini hayata geçirdi.

ING, alışverişlerde küsuratlı ödemelerin üstü ile birikim yapmayı kolaylaştıran Koy Kenara özelliğini hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Turuncu Ekstra programının bu özelliği ile ING'liler, Turuncu Ekstra Banka Kartı ile yaptıkları alışverişlerde küsuratları 1 TL ya da 5 TL'ye tamamlayarak, aradaki kuruşları vade derdi olmadan birikim yapma imkanı sağlayan ve yüksek faiz kazandıran e-Turuncu Hesap'larında biriktirebiliyor.

ING Mobil üzerinden Koy Kenara özelliğini aktive edebiliyor, istedikleri zaman tercihlerini değiştirebiliyor ya da iptal edebiliyor. Koy Kenara'yı aktive ederken, Turuncu Ekstra Banka Kartı ile yapılacak alışverişlerin küsuratlarının, tercihlerine göre 1 TL veya 5 TL'ye tamamlanmasını seçerek, aradaki küsuratların birikeceği e-Turuncu hesaplarını belirliyorlar ya da yeni bir e-Turuncu hesap açabiliyorlar.

Örneğin, Turuncu Ekstra Banka Kartı ile 12,10 TL'lik bir alışveriş yapıldığında, küsuratların 1 TL'ye tamamlaması seçilirse 0,90 TL, 5 TL'ye tamamlaması seçilirse 2,90 TL e-Turuncu Hesaba otomatik olarak aktarılıyor. Böylece, ING'liler yaptıkları alışverişler aracılığıyla ufak ufak birikim yaparak, birikim hedeflerine daha kolay ulaşabiliyor.

Tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu Turuncu Ekstra programına dahil olan ING'liler, Turuncu Ekstra Banka Kart'larından ya da vadesiz hesaplarından fatura ödemeleri dahil aylık bin TL harcama yaptıklarında ekstra avantajlar kazanıyor.

Bu kapsamda ING müşterileri, Turuncu ve e-Turuncu TL Hesaplarında ek faizler alabiliyor ve ihtiyaç kredisi ödemelerinde nakit iade avantajından yararlanabiliyor. Aynı zamanda dijitalde para transferinde ücret ödemiyor ve tüm ATM'lerden ücretsiz para çekip yatırabiliyor.

Turuncu Ekstra Banka Kartı ile ödeme yapılan tüm alışveriş işlemlerinde küsuratlar, vade derdi olmadan birikim yapma imkanı sağlayan ve yüksek faiz kazandıran Turuncu Hesap'ta birikerek değerleniyor.

Bu sayede ING Turuncu Ekstra'lılar birikim hedeflerine daha kolay ulaşabiliyor. Ayrıca, Turuncu Hesap'ta biriken parayı ING'liler diledikleri zaman ihtiyaçları için anında kullanabiliyor.

Turuncu Hesap'tan para çekildiğinde veya hesaba para yatırıldığında vade bozulmuyor ve kullanıcılar o güne kadar kazandığı faizi de kullanabiliyor.

"Koy Kenara özelliği ile müşterilerimize günlük kazanç elde etme olanağı sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, 2,7 milyon müşteriye ulaşan Turuncu Hesap ile 1000 liraya da 1,5 milyon liraya da aynı faiz oranında kazandırarak ING'lileri tasarrufa yönlendirdiklerini belirtti.

Kırmızı, "Tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu Turuncu Ekstra'nın yeni Koy Kenara özelliği ile de müşterilerimize alışveriş yaparken tasarruf etme ve bu tasarruflardan günlük kazanç elde etme olanağı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tasarruf alanında öncü uygulamalara imza atan bir kurum olarak, tasarruf sahipliğini destekleyecek ürün, hizmet ve yatırım araçları geliştirmeyi önemsediklerini belirten Kırmızı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tasarruf sahipliğini artırmak için düşük miktarlardaki tasarrufun kazanç sağlamayacağı yönündeki algıyı ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin küçük birikimlerle tasarrufa yönelmesine katkıda bulunuyoruz. Türkiye'de tasarruf sahipliği oranını artırmak için önümüzdeki günlerde de yeni uygulamaları devreye almaya devam edeceğiz."

Türk Lirası, Türkiye, Banka, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ING, Turuncu Ekstra'nın yeni özelliğini duyurdu - Son Dakika Ekonomi


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