Son Dakika Haberleri: Ing ve türk eğitim vakfı'ndan kadınlar için burs fonu
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Ing ve türk eğitim vakfı'ndan kadınlar için burs fonu

2 saat önce

ING, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesine ve kadının ekonomiye eşit katılımına verdiği destek kapsamında Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile işbirliğine imza atarak, "ING Eşit Gelecek Fonu" adı altında bir burs fonu oluşturdu.

Ing ve türk eğitim vakfı'ndan kadınlar için burs fonu, System.String[]

ING, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesine ve kadının ekonomiye eşit katılımına verdiği destek kapsamında Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile işbirliğine imza atarak, "ING Eşit Gelecek Fonu" adı altında bir burs fonu oluşturdu.

Oluşturulan fon ile üniversitelerde mühendislik eğitimi alan kız öğrencilere destek sağlanacak. Burs Ekim-Haziran ayları arasındaki dokuz ay boyunca verilecek.

ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, TEV ile başlatılan işbirliği ile eğitimle toplumsal cinsiyet eşitliğine verdikleri desteği bir ileri aşamaya taşıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Ekonomiye eşit katılım hedefini desteklemek için, genç kızlarımızın eğitimli, özgüvenli, finansal anlamda okuryazar ve risk almaktan çekinmeyen bireyler haline gelmelerini desteklememiz gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle; sosyal sorumluluk projelerimizde ve burslarımıza yarattığımız etkinin cinsiyet kırılımına özellikle önem veriyoruz" dedi.

Abay, ING olarak bundan sonra da kadınların ekonomiye eşit katılımı çerçevesinde destek mekanizmaları yaratmayı sürdüreceklerini vurguladı. (Fotoğraflı)

Türk Eğitim Vakfı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:19 Kaynak: DHA
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