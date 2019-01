İngadem Yarınları İnşa Ediyor

ÖNCE AİLE, ÖNCE GENÇLİK"

Toplumun mihenk taşı olan aile müessesinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi ve geleceğimiz olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutma ve vatanına, bayrağına, milli ve manevi değerlerine saygılı bir şekilde yetişmeleri için çalışmalarına aralıksız devam eden İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezi(İNGADEM) yarınları inşa etmenin mutluluğunu yaşıyor.

"TOPLUMUN MİHENK TAŞI OLAN AİLE MÜESSESİ İLE GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Toplumun yapı taşı olan Aile müessesesine önem veren, geleceğimiz olan, ülkemizin müreffeh yarınlarının teminatı olan gençlerimizin her zaman yanında yer alan İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezinin(İNGADEM) 2018 yılı faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Toplumu ayakta tutan, bizi biz yapan değerleri dimağlarımıza nakşettiğimiz Aile kurumunu daha da güçlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Günümüz modern dünyasında özellikle teknolojinin yaygınlaşmasıyla çözülmeye başlayan ve giderek dağılan aile kurumuna sahip çıkmalıyız. Bunun yanında Bugünün yarını; yarının umudu olan gençlerimizin de her zaman yanındayız. Gençlerimizi çepeçevre saran ve çıkılması imkansız bir noktaya sürükleyen madde bağımlılığın önüne geçmek için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İşte bu anlayışla 8 Aralık 2017 tarihinde açılışını gerçekleştirdiğimiz İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezi(İNGADEM) çatısı altında önce aile, önce gençlik diyoruz. Bu anlayışla yoluna devam eden İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezi(İNGADEM) yarınları inşa etmenin mutluluğunu yaşıyor" şeklinde konuştu.

"842 VATANDAŞIMIZA HİZMET VERDİK"

Sağlam bir toplum yapısını meydana getirmek için Aile ve gençlerin hedef alındığı destek çalışmalarına, Osmaniye Mahallesinde hayata geçirilen Aile Danışma Merkezi ve Engelliler Gündüz Bakım evinde(Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi) başladıklarını belirten Taban, "Aile ve gençlerimize yönelik çalışmalarımızı ayrı bir merkezde yürütmek adına, Orhaniyespor'un kulüp lokali olarak kullandığı bina içerisinde yaptığımız tadilat çalışmaları sonucunda bu mekanın zemin katını İnegöl Gençlik Ve Aile Destek Merkezi (İNGADEM) olarak hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aile ve Gençliğin her zaman yanında olan merkezimizde 2018 yılı içerisinde 141 aileye, 291 yetişkine, 77 gence, 306 çocuğa ve 27 madde bağımlısı olmak üzere 842 kişiye hizmet verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"UZMAN PERSONELİMİZ GÖREVİNİN BAŞINDA"

İNGADEM'de vatandaşlarımıza içten ve samimi bir şekilde yaklaşan uzman bir ekibin görev yaptığına vurgu yapan Taban, "Sosyolog, Aile Danışmanı, Madde Bağımlısı Terapisti Tuğba Udül ile Uzman Klinik Psikolog, Aile Çift Terapisti ve Bilişsel-Davranışçı Terapisti İnci Kardelen YAPRAK görevinin başında. Bizim tek gayemiz aile ve gençliğe hak ettiği değeri vererek yarınlarımızı inşa etmek. Merkezimiz bu açıdan önemli bir işlevi yerine getiriyor" diye konuştu.

HİZMET ALANLARI VE SEMİNERLER

İNGADEM çatısı altında yürütülen hizmetler hakkında da bilgi veren Taban, "Uzman personelimiz rehberliğinde aile danışmanlığı, pedagojik danışmanlık, biraysel danışmanlık, ergen danışmanlığı ve bağımlılık terapisi gibi alanlarda merkezimize başvuran ebeveyn ve gençlerimize sonuna kadar yardım eli uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Gadem iş birliğiyle ilçe genelindeki devlet ve özel eğitim-öğretim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlere yönelik madde ve madde bağımlılığı üzerine seminerler, Halk Eğitim Merkezi ile çeşitli derneklere de ailede iletişim ve ekran bağımlılığı konulu seminerler veriyoruz" dedi.

İNGADEM'E İLETİŞİM İÇİN

İngadem'in randevu sistemi ile hizmet verdiğini belirten Taban, "Merkezimiz, Randevu sistemi ile hizmet vermekte. Bu noktada merkezime başvuru yapmak için (0224) 777 0 500 numaralı telefonu arayabilirsiniz" diye konuştu.

Taban son olarak, "Aile müessesinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi ve geleceğimiz olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutma ve vatanına, bayrağına, milli ve manevi değerlerine saygılı bir şekilde yetişmeleri için çalışmalarına aralıksız devam eden İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezinin(İNGADEM) yarınlarımıza önemli bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.