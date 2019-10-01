InGame Group ve Ay Yapım’dan iş birliği
1 saat önce
InGame Group ve Ay Yapım'ın iş birliğiyle hayata geçirilen dizi ve oyun sektörünü buluşturan proje, 1 Ekim'den itibaren Çukur Haritası Zula'da yer alacak.
InGame Group ve Ay Yapım'ın iş birliğiyle hayata geçirilen dizi ve oyun sektörünü buluşturan proje, 1 Ekim'den itibaren Çukur Haritası Zula'da yer alacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:51
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