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İngiliz 13 yaşındaki Olivia, skolyoz tedavisi ve ameliyat için Türkiye'ye gelecekOlivia Buckley: "Türkiye'deki tedavimden sonra yeniden dans etmek... - Son Dakika

İngiliz 13 yaşındaki Olivia, skolyoz tedavisi ve ameliyat için Türkiye'ye gelecekOlivia Buckley: "Türkiye'deki tedavimden sonra yeniden dans etmek...

29.07.2021 21:38

- İngiliz 13 yaşındaki Olivia, skolyoz tedavisi ve ameliyat için Türkiye'ye gelecek Olivia Buckley: "Türkiye'deki tedavimden sonra yeniden dans etmek istiyorum" İngiltere'de merdivenden düşmesinin ardından skolyoz hastalığı teşhisi konulan 13 yaşındaki Olivia Buckley'in ailesi, tedavi...

- İngiliz 13 yaşındaki Olivia, skolyoz tedavisi ve ameliyat için Türkiye'ye gelecek

Olivia Buckley: "Türkiye'deki tedavimden sonra yeniden dans etmek istiyorum"

LONDRA - İngiltere'de merdivenden düşmesinin ardından skolyoz hastalığı teşhisi konulan 13 yaşındaki Olivia Buckley'in ailesi, tedavi için yaptıkları araştırma sonucu bir çok ülke arasından Türkiye'yi tercih etti.

İngiltere vatandaşı 13 yaşındaki Olivia Buckley'e Mayıs ayında merdivenden düşmesinin ardından skolyoz teşhisi konuldu. Tedavi için bir çok ülkede farklı doktorla görüşme yapan Olivia'nın ailesi, Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Olivia, Türkiye'de Prof. Dr. Ahmet Alanay tarafından tedavi edilecek.

Tedavisini olduktan sonra dans eğitimlerine tekrar başlamak istediğini ifade eden Olivia, "Bildiğim tek şey ameliyatın oldukça çözümsel olduğu. Türkiye hakkında biraz araştırma yapma sansım oldu. Doktor Alanay ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğimiz sırada, oldukça bilgi sahibi olduğunu fark ettim ve beni oldukça rahatlatıcı bir konuşma yaptı. O konuşmadan sonra, ameliyatımı onun yapmasını istedim. Ameliyattan sonra dans eğitimlerine devam etmek istiyorum" dedi.

Bu sürece başladıktan sonra çevresindeki bir çok kişinin kendisine destek olmaya çalıştığını söyleyen Olivia, "Çevrenizdeki herkes anlayışlı oluyor ve kendinizle alakalı açıklama yapma durumunda bulunabiliyorsunuz. Tabi bazıları da 'Neden derslere gelmiyorsun? Neden okul çantası taşıyamıyorsun? Ameliyat ne için olacak?' diye soruyor. Bu yüzden herkese açıklamak zorunda kalıyorsunuz ve gülümseme konusunda hep bir mücadele içerisinde bulunuyorsunuz" diye konuştu.

ABD, İtalya, Almanya ve Yunanistan arasından Türkiye'yi seçtiler

Olivia Buckley'nin annesi Angela Buckley ise bazı gazetelerin yazdığı haberler konusunda şaşırdıklarını dile getirdi. Buckle, "Türkiye'deki gazeteler konusunda oldukça şaşırdığımızı söyleyebilirim. Gazeteler bizim Amerika'ya gittiğimizi yazdı, gitmedik. Türkiye'ye gittiğimizi yazdı, henüz gitmedik. Sadece iletişime geçtik. ABD, İtalya, Almanya ve Yunanistan ve Türkiye'deki 5 farklı danışmanla iletişime geçtik. Hepimizin anlaşması bu konuda Olivia'nın tedavi için aday olacağı yönünde oldu. İletişime geçtiğimiz uzmanlara baktığımız zaman, Doktor Alanay'ı oldukça sevdik. Bu tedaviyi doktor Alanay'dan alan bir çok İngiliz kız bize kendisinden övgü ile bahsetti. Bu yüzden biz Türkiye'yi seçtik" dedi.

Olivia'nın tekerli sandalyeyi sadece yorulduğu zaman kullandığını ifade eden Buckle, "Genelde çok fazla ağrı olduğu zaman tekerlekli sandalye kullanıyor. Bunun dışında tekerli sandalyeye bir bağlı değil. Emin olduğumuz konu ise doktor Alanay'ın, Olivia'nın tedavisini yapacağı ve Olivia'nın daha rahat hareket etmesini, dans etmesini, ayakkabılarını bağlamasını ve kendi saçlarını yıkamasını sağlayacağı" şeklinde konuştu. Angela Buckley, Olivia'nın Türkiye'ye gitme konusunda heyecanlı olduğunu ve önceden Türkiye'ye giden birinden Türkiye'yi dinlediği zaman güzel şeyler duyduğunu belirtti.

Olivia Buckley, planlamalar doğrultusunda 23 Ağustos'ta Türkiye'ye gelerek tedavisine başlayacak.

İngiliz 13 yaşındaki Olivia, skolyoz tedavisi ve ameliyat için Türkiye'ye gelecekOlivia Buckley: Türkiye'deki tedavimden sonra yeniden dans etmek...
İngiliz 13 yaşındaki Olivia, skolyoz tedavisi ve ameliyat için Türkiye'ye gelecekOlivia Buckley: Türkiye'deki tedavimden sonra yeniden dans etmek...
İngiliz 13 yaşındaki Olivia, skolyoz tedavisi ve ameliyat için Türkiye'ye gelecekOlivia Buckley: Türkiye'deki tedavimden sonra yeniden dans etmek...
İngiliz 13 yaşındaki Olivia, skolyoz tedavisi ve ameliyat için Türkiye'ye gelecekOlivia Buckley: Türkiye'deki tedavimden sonra yeniden dans etmek...

Tam Gemi Şok Denemeleri, England, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiliz 13 yaşındaki Olivia, skolyoz tedavisi ve ameliyat için Türkiye'ye gelecekOlivia Buckley: 'Türkiye'deki tedavimden sonra yeniden dans etmek... - Son Dakika


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