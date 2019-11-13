Son Dakika Haberleri: İNGİLİZ AJAN'IN CENAZESİ İNGİLTERE'YE GÖNDERİLDİ
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İNGİLİZ AJAN'IN CENAZESİ İNGİLTERE'YE GÖNDERİLDİ

6 saat önce

BEYOĞLU'NDA ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan M16 Ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından uçakla Londra'ya gönderildi.

İNGİLİZ AJAN'IN CENAZESİ İNGİLTERE'YE GÖNDERİLDİ, System.String[]

BEYOĞLU'NDA ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan M16 Ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından uçakla Londra'ya gönderildi.

Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirilmişti. Cenaze, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları(THY) uçağıyla saat 21.00'da Londra'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Londra'ya giden THY uçağından görüntüler

-Cenazenin uçağa yüklenmesi

-Uçağın hareket etmesi

-Detay görüntüler


- İstanbul
İstanbul, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:53 Kaynak: DHA
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