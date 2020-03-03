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İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'ın ölümüne ilişki yürütülen soruşturmada "yüksekten...
6 saat önce
İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'ın ölümüne ilişki yürütülen soruşturmada "yüksekten düşme neticesinde ölüm" gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:59 Kaynak: İHA
İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'ın ölümüne ilişki yürütülen soruşturmada "yüksekten düşme neticesinde ölüm" gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. - İSTANBUL
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